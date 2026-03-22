به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه یکشنبه در ادامه تجمع مردم سنندج در میدان آزادی این شهر که به منظور، حمایت از انقلاب اسلامی، رزمندگان سپاه اسلام و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در خیابان حضور یافتند، با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح کشور در برابر دشمنان اظهار کرد: امروز سربازان وطن در جبهههای حق علیه باطل، شب و روز را بر دشمنان حرام کردهاند و ملت ایران در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار گرفته است.
وی افزود: این مقطع تاریخی، صحنهای برای نمایش اراده و انتخاب ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
نمایش وفاداری مردم کردستان به انقلاب
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با قدردانی از حضور گسترده مردم در این تجمع بیان کرد: جامعه کردی بهخوبی توانسته بلوغ اجتماعی و سیاسی خود را نشان دهد و حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، بیانگر وفاداری آنان به ارزشهای نظام اسلامی است.
وزیری با اشاره به روند تاریخی چهار دهه گذشته تصریح کرد: ملت ایران مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی را طی کرده و در این راه، جانهای بسیاری برای ساخت بنای مستحکم دولت-ملت فدا شده است.
وی ادامه داد: این مسیر، نتیجه مجاهدتها و ایثارگریهایی است که امروز ثمره آن در اقتدار ملی کشور نمایان شده است.
نقش شهدا در استحکام بنای انقلاب
وی با یادآوری رشادتهای فرماندهان و شهدای انقلاب اسلامی گفت: آجرهای این بنای عظیم با نام و یاد شهیدان باکری، خرازی، سردار قاسم سلیمانی و دیگر مجاهدان شکل گرفته و ملات آن نیز صبر و استقامت ملت بزرگی است که سالها در برابر فشارها و تحریمها ایستادگی کردهاند.
وزیری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی عنوان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم پیام وحدت و همبستگی را در سراسر کردستان طنینانداز کنیم و نشان دهیم ایران اسلامی با اتکا به ایمان مردم و هدایتهای رهبری، همواره متحد باقی خواهد ماند.
اقتدار نیروهای مسلح و ناکامی دشمنان
وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز نظامیان کشور با اقتدار در برابر دشمنان ایستادهاند و دشمنان ملت ایران از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکستهای پیدرپی مواجه شدهاند.
در پایان این مراسم، حاضران با سر دادن شعار «ایران پاینده»، حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی و انزجار از دشمنان را اعلام کردند.
این مراسم با حضور جمعی از مردم، مسئولان به ویژه نوجوانان و جوانان برگزار شد.
