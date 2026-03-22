۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۶

حضور کردها در تمام عرصه‌ها بیانگر وفاداری آنها به انقلاب اسلامی است

سنندج - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: حضور پرشور مردم سنندج در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده وفاداری عمیق جامعه کُردی به انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه یکشنبه در ادامه تجمع مردم سنندج در میدان آزادی این شهر که به منظور، حمایت از انقلاب اسلامی، رزمندگان سپاه اسلام و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در خیابان حضور یافتند، با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح کشور در برابر دشمنان اظهار کرد: امروز سربازان وطن در جبهه‌های حق علیه باطل، شب و روز را بر دشمنان حرام کرده‌اند و ملت ایران در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار گرفته است.

وی افزود: این مقطع تاریخی، صحنه‌ای برای نمایش اراده و انتخاب ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نمایش وفاداری مردم کردستان به انقلاب

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با قدردانی از حضور گسترده مردم در این تجمع بیان کرد: جامعه کردی به‌خوبی توانسته بلوغ اجتماعی و سیاسی خود را نشان دهد و حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، بیانگر وفاداری آنان به ارزش‌های نظام اسلامی است.

وزیری با اشاره به روند تاریخی چهار دهه گذشته تصریح کرد: ملت ایران مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی را طی کرده و در این راه، جان‌های بسیاری برای ساخت بنای مستحکم دولت-ملت فدا شده است.

وی ادامه داد: این مسیر، نتیجه مجاهدت‌ها و ایثارگری‌هایی است که امروز ثمره آن در اقتدار ملی کشور نمایان شده است.

نقش شهدا در استحکام بنای انقلاب

وی با یادآوری رشادت‌های فرماندهان و شهدای انقلاب اسلامی گفت: آجرهای این بنای عظیم با نام و یاد شهیدان باکری، خرازی، سردار قاسم سلیمانی و دیگر مجاهدان شکل گرفته و ملات آن نیز صبر و استقامت ملت بزرگی است که سال‌ها در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستادگی کرده‌اند.

وزیری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی عنوان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم پیام وحدت و همبستگی را در سراسر کردستان طنین‌انداز کنیم و نشان دهیم ایران اسلامی با اتکا به ایمان مردم و هدایت‌های رهبری، همواره متحد باقی خواهد ماند.

اقتدار نیروهای مسلح و ناکامی دشمنان

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز نظامیان کشور با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده‌اند و دشمنان ملت ایران از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست‌های پی‌درپی مواجه شده‌اند.

در پایان این مراسم، حاضران با سر دادن شعار «ایران پاینده»، حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی و انزجار از دشمنان را اعلام کردند.

این مراسم با حضور جمعی از مردم، مسئولان به ویژه نوجوانان و جوانان برگزار شد.

