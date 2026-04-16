هیات انتخاب چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب اسلامی در مرکزی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،سالار جیریایی از معرفی هیئت انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در استان مرکزی خبر داد و گفت: فرآیند انتخاب «چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب در این استان » آغاز شد.

وی ادامه داد: این رویداد فرهنگی و هنری برای دومین سال پیاپی در استان صورت می‌پذیرد و با وجود شرایط متفاوت کشور روند این انتخاب دست خوش تغییراتی شده است اما مانند سال گذشته انجام می‌شود.

جیریایی افزود: دسترسی به اینترنت، انتشار فراخوان این رویداد را تحت شعاع قرارداد اما در ارتباط با نهادهای فرهنگی و هنری و نظرخواهی از آنان فهرستی بالغ بر ۶۰ هنرمند استان مرکزی تهیه شد که طبق ضوابط اجرایی حائز شایستگی لازم برای شرکت در فرآیند انتخاب بودند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: همت هنرمندان استان مرکزی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به تولید آثار تاثیرگذار در رشته های مختلف هنری قابل تقدیر است و می‌توان گفت در چنین بزنگاه‌هایی است که گوهر وجودی آدمها بیش از پیش نمایان می‌شود.

جیریایی گفت: امروز اعضای هیئت انتخاب چهره سال معرفی می شوند و این هیئت در اولین فرصت با تشکیل جلسه حضوری فهرست مذکور را بررسی و ارزیابی می‌کند و در نهایت نامزدهای نهایی و فرد برگزیده معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد: بنا داریم برنامه معرفی و تجلیل از چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب استان را به صورت کاملا متفاوت و در میدان اصلی شهر و در اجتماع مردمی برگزار کنیم.

جیریایی با اشاره به اینکه جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که اشراف خوبی به فضای استان دارند به عنوان هیئت انتخاب چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب انتخاب شده اند، بیان کرد: حسن نجمی، سیدوحید سمنانی، علی گودرزی زاده، احسان منصوری، احسان مرادی و سینا دلشادی هیئت انتخاب چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی در استان مرکزی را تشکیل می‌دهند.

گفتنی است در سال گذشته احسان مرادی سنجانی در رشته گرافیک به عنوان چهره سال ۱۴۰۳ هنر انقلاب اسلامی در استان مرکزی معرفی شد.