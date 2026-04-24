چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی معرفی شد ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی از محمد زارعی شاعر توانمند و متعهد دلیجانی، به جهت کنشگری مداوم و موثر و عیارمند هنری در بزنگاه‌ها تاریخی انقلاب در سال ۱۴۰۴، به عنوان چهره شاخص هنر انقلاب استان مرکزی تجلیل شد.

هیات داوران برای انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در استان مرکزی هفت شاخصه خلق اثر هنری با انتشار و یا گستره مخاطب بالا، سوابق ارزنده در خصوص آموزش هنر به هنرمندان جوان انقلابی، فعالیت مؤثر در جبهه فرهنگی و هنری انقلاب، جریان‌سازی فرهنگی هنری همسو با انقلاب اسلامی در سطح استان، واکنش هنرمندانه به جریان‌های معارض فرهنگی، کسب موفقیت و دریافت مقام و جوایز معتبر در رویدادهای ملی و یا بین‌المللی و تمرکز پژوهشی و تولیدی بر شاخصه‌های‌ هویتی زیست بوم استان مرکزی را مورد توجه ویژه قرار دادند.

همچنین پنج نامزد و سه چهره جوان را به عنوان نامزد معرفی کرده و در پایان ضمن فحص و بررسی فراوان محمد زارعی را به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی معرفی کردند.