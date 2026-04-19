به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جیریایی اظهار کرد: برگزاری رویداد فرهنگی و هنری معرفی نامزدهای نهایی چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی برای دومین سال پیاپی، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاش‌های هنرمندان انقلابی و معرفی الگوهای موفق است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در روند برگزاری، از جمله تأثیر دسترسی به اینترنت بر انتشار فراخوان، افزود: با این وجود، با همکاری نهادهای فرهنگی و هنری استان، فهرستی بالغ بر ۶۰ هنرمند واجد شرایط تهیه شد که پس از بررسی‌های دقیق، نامزدهای نهایی مشخص شدند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: اعضای هیات انتخاب این دوره سینا دلشادی، وحید سمنانی، علی گودرزی‌زاده، احسان مرادی، احسان منصوری و حسن نجمی هستند که با دقت نظر، نامزدهای نهایی را برگزیدند.

جیریایی بیان کرد: پنج نامزد نهایی عنوان چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی، محمدرضا حاج محمدحسینی و مظفر حسین‌خانی در بخش هنرهای تصویری، مهدی دریایی در بخش نمایش‌های آیینی، ابوذر رستگار در بخش هنرهای آوایی و محمد زارعی در حوزه آفرینش‌های ادبی هستند.

وی همچنین از تقدیر از سه چهره جوان هنر انقلاب در این دوره خبر داد و افزود: امسال به تشخیص هیات انتخاب و برای اولین بار، از سه هنرمند جوان مرتضی بهاری (هنرهای آوایی)، حامد رضایی (هنرهای تجسمی) و رضا صمدیان (آفرینش‌های ادبی) که استعداد و تعهد خود را در عرصه‌های مختلف هنری نشان داده‌اند، تقدیر می شود.

جیریایی یادآور شد: سال گذشته، احسان مرادی سنجانی در رشته گرافیک به عنوان چهره سال ۱۴۰۳ هنر انقلاب اسلامی در استان مرکزی معرفی شده بود.

گفتنی است برگزیده نهایی چهره سال ۱۴۰۴ نیز در ویژه‌برنامه اختتامیه هفته هنر انقلاب معرفی و تجلیل می شود.