۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

منبع آگاه نظامی ایرانی:

دیشب ضرب‌الاجل نهایی برای توقف تجاوز به لبنان تعیین کرده بودیم

دیشب ضرب‌الاجل نهایی برای توقف تجاوز به لبنان تعیین کرده بودیم

یک منبع آگاه نظامی ایرانی از تعیین ضرب‌الأجل نهایی برای توقف تجاوز به لبنان در شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه نظامی ایرانی به المیادین گفت: «شب گذشته، ما یک ضرب‌الاجل نهایی و تعیین‌کننده برای توقف تجاوز به لبنان تعیین کردیم.»

وی افزود: «درک متقابل دشمن از جدی بودن و حتمی بودن آغاز عملیات، در کنار مقاومت حزب‌الله و فداکاری‌هایش در خطوط مقدم، منجر به آتش‌بس در لبنان شد.»

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت که آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان برقرار شده است.

به گفته ترامپ رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

آتش‌بس در لبنان یکی از شروط ایران برای هرگونه توافق با آمریکا بود.

