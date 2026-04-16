به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌ های رژیم صهیونیستی با اعلام خبر برقراری آتش بس احتمالی در لبنان اعلام کردند: آتش‌بس در لبنان، شرط نخست ایران بوده است.

از سوی دیگر، شبکه المیادین به‌ نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد که برآوردها در این رژیم حاکی از آن است که اگر آتش‌ بس در لبنان برقرار شود، این مسئله به معنی عقب‌ نشینی ترامپ در برابر ایران است.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد: هم اکنون گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و نخست‌ وزیر نتانیاهو داشتم. این دو مقام توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.