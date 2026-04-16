مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم شریف، متدین و ایثارگر کرمانشاه برای شرکت در پویش حیات‌بخش اهدای خون، اظهار کرد: گاهی تمام دنیای یک بیمار نیازمند، در قطره‌های سرخ‌رنگی خلاصه می‌شود که از آستین همت و سخاوت همشهریان جاری می‌گردد.

وی با اشاره به روحیه ایثار و ازخودگذشتگی مردم این دیار افزود: همان‌گونه که خورشید هر صبح سخاوتش را بر بلندای بیستون می‌گستراند، زندگی نیز تکرار همین بخشندگی‌های کوچک اما حیاتی است؛ لذا از مردم عزیز دعوت می‌کنیم فردا در این آدینه بهاری، دست زندگی را بگیرند و با هدیه کردن خون، تپش قلب‌های منتظر را تداوم ببخشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص فعالیت مراکز خون‌گیری در روزهای تعطیل تصریح کرد: به منظور تسهیل شرایط و رفاه حال شهروندانی که در طول ایام هفته فرصت اهدای خون ندارند، مرکز ثابت اهدای خون شهر کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری، فردا جمعه ۲۸ فروردین‌ماه فعال خواهد بود.

میرزاده در پایان با بیان اینکه چشم‌انتظار حضور سبز و گرمای وجود اهداکنندگان هستیم، خاطرنشان کرد: این مرکز از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر آماده پذیرش داوطلبان عزیز است و از تمامی مراجعه‌کنندگان تقاضا می‌شود برای انجام فرآیند پذیرش و خون‌گیری، حتماً کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.