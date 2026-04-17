به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، باتوجه به اعلام نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۴۰۵، شرکت ایران‌خودرو قیمت مصوب محصولات خود در بخشنامه‌های فروش فوری اینترنتی را بر این اساس تعدیل کرد.

قیمت‌های اعلامی در بخشنامه‌های ۴۹۹۲، ۴۹۹۳ و ۴۹۹۴ مربوط به فوری خودروهای تارا اتوماتیک EF7 P توربوشارژ، هایما ۸S و هایما ۷X برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده، با اعمال نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده به روزرسانی شده است.

براین اساس ثبت‌نام طرح فروش فوری در روزهای شنبه ۲۹ فروردین(برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده) و یکشنبه ۳۰ فروردین(برای متقاضیان عادی) با قیمت‌های اصلاح شده انجام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از بخشنامه‌های فروش و کسب اطلاعات بیشتر به سایت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.