شهید خرازی با درایت و عقلانیت در تبیین اهداف کلان نظام اسلامی نقش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی قمی در مراسم هفتمین روز شهادت دکتر سید کمال خرازی و همسر ایشان که در مسجد اعظم قم برگزار شد در سخنانی با اشاره به مفاهیم عمیق دینی در حوزه جهاد و شهادت، به تبیین ابعاد مختلف نصرت الهی در جامعه اسلامی پرداخت.



وی گفت: بر اساس تعالیم بزرگان دین، پیروزی حقیقی در تقابل حق و باطل، به غلبه خون بر شمشیر معنا می‌یابد و این حقیقت در طول تاریخ اسلام به روشنی قابل مشاهده است.



وی افزود: آنچه امروز در صحنه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود، حضور پرشور و مستمر اقشار مختلف مردم است که شب‌های متمادی با انگیزه‌های ایمانی در میدان حاضر می‌شوند و این پدیده را باید جلوه‌ای از امداد الهی و نشانه‌ای از پویایی فرهنگ شهادت دانست.



این خطیب مذهبی ادامه داد: استمرار این حضور، محدود به گروه یا سن خاصی نیست، بلکه از سالمندان تا جوانان، همگی در این مسیر مشارکت دارند و این گستردگی، بیانگر عمق باورهای دینی در جامعه است.



وی گفت: نمونه‌هایی از این روحیه را می‌توان در رفتار خانواده‌ها و افراد مختلف مشاهده کرد، به‌گونه‌ای که حتی سالمندان با وجود محدودیت‌های جسمی، با انگیزه‌ای مثال‌زدنی در این صحنه‌ها حضور پیدا می‌کنند.



وی افزود: درک صحیح از مفهوم شهادت، موجب می‌شود که نگاه انسان به حوادث و مصائب دگرگون شود و آن را نه صرفاً فقدان، بلکه رسیدن به مقامی والا و الهی بداند.



حسینی قمی ادامه داد: در برخی از رخدادهای اخیر، شاهد بودیم که خانواده‌هایی با تقدیم چندین شهید، با روحیه‌ای سرشار از افتخار و آرامش، این مسیر را ادامه می‌دهند و این مسئله ریشه در باورهای عمیق قرآنی دارد.



وی گفت: آموزه‌های دینی به صراحت بیان می‌کند که شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار خود از جایگاهی رفیع برخوردارند و همین باور، عامل شکل‌گیری چنین روحیه‌ای در میان مؤمنان است.



این استاد حوزه علمیه افزود: در منابع دینی، بالاترین آرزو برای بندگان خاص الهی، رسیدن به مقام شهادت عنوان شده و حتی در روایات آمده است که برخی از اولیای الهی با وجود خدمات گسترده، حسرت نیل به این مقام را داشته‌اند.



وی ادامه داد: بزرگان و علمای برجسته تاریخ اسلام، با وجود نقش‌آفرینی‌های مهم علمی و اجتماعی، همواره از اینکه فرصت شهادت برای آنان فراهم نشده، ابراز تأسف می‌کردند و این مسئله نشان‌دهنده عظمت این مقام است.



حسینی قمی گفت: درک این حقیقت، نیازمند تأمل در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم‌السلام است، چراکه این معارف، نگاه انسان را نسبت به زندگی، مرگ و مسیر کمال تغییر می‌دهد.



وی افزود: شهادت، صرفاً یک واقعه نیست، بلکه انتخابی الهی است که نصیب بندگان خاص می‌شود و تحقق آن نیازمند آمادگی معنوی و اخلاص در عمل است.



این خطیب مذهبی با تأکید بر اهمیت تداوم مسیر شهدا بیان کرد: جامعه اسلامی زمانی می‌تواند در مسیر عزت و پیشرفت گام بردارد که ارزش‌های والای ایثار، فداکاری و ایمان در آن زنده بماند و نسل‌های آینده نیز با این فرهنگ تربیت شوند.



روایت یک عمر مجاهدت علمی و سیاسی شهید دکتر خرازی



حجت الاسلام حسینی قمی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و کارنامه درخشان شهید خرازی به تبیین ابعاد مختلف زندگی و مجاهدت‌های وی پرداخت.



وی گفت: این شهید سرافراز از جمله چهره‌هایی بود که در طول عمر خود، در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و سیاسی حضوری اثرگذار داشت و همواره با روحیه‌ای متعهدانه در خدمت نظام اسلامی قرار گرفت.



وی افزود: سال‌ها فعالیت در حوزه آموزش عالی به‌عنوان استاد دانشگاه، ترجمه و تألیف آثار علمی و ایفای نقش در توسعه منابع دانشگاهی، بخشی از تلاش‌های علمی این شخصیت برجسته به شمار می‌رود.



این خطیب مذهبی ادامه داد: در کنار فعالیت‌های علمی، مسئولیت‌های مهم اجرایی نیز بر عهده وی قرار داشت که از جمله می‌توان به معاونت سیاسی وزارت امور خارجه، مدیریت خبرگزاری جمهوری اسلامی و نقش‌آفرینی در حوزه تبلیغات دوران دفاع مقدس اشاره کرد.



وی گفت: حضور مؤثر در عرصه دیپلماسی بین‌المللی، از جمله تصدی سفارت و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و همچنین مسئولیت وزارت امور خارجه، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز این شخصیت در عرصه سیاست خارجی بود.



حسینی قمی افزود: این شهید بزرگوار علاوه بر مسئولیت‌های رسمی، در جایگاه مشاور عالی و عضو شورای راهبردی روابط خارجی نیز با درایت و عقلانیت، در مسیر تبیین و پیشبرد اهداف کلان نظام اسلامی نقش‌آفرینی کرد.



وی ادامه داد: بررسی پیام‌های صادر شده از سوی شخصیت‌ها و نهادهای مختلف در پی شهادت این چهره برجسته، نشان می‌دهد که همگی بر ویژگی‌هایی همچون تعهد، اخلاص، اخلاق‌مداری، شجاعت و درک عمیق از تحولات جهانی تأکید داشته‌اند.



وی گفت: این مجموعه ویژگی‌ها، از وی چهره‌ای ساخت که هم در عرصه علم و فرهنگ و هم در میدان دیپلماسی، به‌عنوان الگویی قابل اتکا شناخته می‌شد و همواره با رویکردی منطقی و مبتنی بر منافع ملی عمل می‌کرد.



این استاد حوزه علمیه افزود: در کنار جایگاه علمی و سیاسی، ویژگی‌های اخلاقی این شهید نیز زبانزد بود، به‌گونه‌ای که نزدیکان و خانواده وی بر سلامت نفس، تواضع و پرهیز از هرگونه رفتار ناپسند تأکید داشتند.



وی ادامه داد: بر اساس نقل‌هایی از خانواده این شهید، ایشان در طول زندگی خود همواره به اصول اخلاقی پایبند بود و حتی در بالاترین مسئولیت‌ها نیز از ساده‌زیستی و اخلاق‌مداری فاصله نگرفت.



حسینی قمی گفت: جلوه‌هایی از فرهنگ ایثار را می‌توان در واکنش خانواده‌های شهدا مشاهده کرد و خانواده‌هایی که با وجود تحمل داغ عزیزان، این مسیر را با روحیه‌ای آکنده از ایمان و افتخار ادامه می‌دهند.



این خطیب مذهبی در پایان ضمن عرض تبریک و تسلیت به بازماندگان شهید دکتر خرازی بیان کرد: شهادت چنین شخصیت‌هایی، سرمایه‌ای معنوی برای جامعه به شمار می‌رود و مسیر آنان باید به‌عنوان الگویی روشن برای نسل‌های آینده تبیین و تداوم یابد.