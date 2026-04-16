۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹

کمیته‌‎های مقاومت فلسطین: تسلیم شدن رژیم صهیونیستی، پیروزی بزرگ است

کمیته‌های مقاومت فلسطین تاکید کرد که تسلیم شدن رژیم صهیونیستی و موافقت این رژیم با آتش‌بس، یک پیروزی بزرگ برای مقاومت اسلامی و حزب‌الله است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که تسلیم شدن رژیم صهیونیستی و توقف تجاوزات جنایتکارانه‌اش علیه ملت برادر لبنان، پیروزی بزرگی برای مقاومت اسلامی و حزب‌الله است.

در این بیانیه آمده است: پیروزی مقاومت، پیامی قاطع به دشمن است مبنی بر اینکه «وحدت جبهه‌ها» صرفاً شعار نیست، بلکه ایمانی است که چون آتشی در برابر تمام مستکبران عصر، یعنی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، شعله‌ور خواهد ماند.

این بیانیه می‌افزاید: اصرار جمهوری اسلامی ایران بر شامل شدن لبنان در توافق آتش‌بس با آمریکا، زیباترین تصویر از همبستگی میان محور جهاد و مقاومت را مجسم می‌سازد و تأیید می‌کند که موضع محور مقاومت، موضعی استوار و راهبردی است که قادر به تغییر محاسبات دشمنان می‌باشد.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرد: پایداری، ثبات و قدرت مقاومت اسلامی و حزب‌الله و ضربات دردناک آن به دشمن صهیونیستی، معادلات جدیدی را خلق کرده است به گونه‌ای که دشمن صهیونیستی دیگر قادر به دستیابی به اهداف خود نیست و دولت آمریکا اکنون نیازمند توافقات و راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حمایت از منافع خود است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در پایان افزود: تحقق این شکست برای صهیونیست‌ها، جز با وجود استقامت و فداکاری مقاومت اسلامی، حمایت مردمی و وحدتی که همواره شمشیری برنده در برابر پروژه شکست‌خورده صهیونیستی بوده و خواهد بود، میسر نمی‌شد.

