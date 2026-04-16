به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که با وجود آغاز رسمی آتش‌بس حملات رژیم صهیونیستی به دو شهرک الخیام و دبین در جنوب این کشور همچنان ادامه دارد.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی ادامه دارد که آتش‌بس ۱۰ روزه از ساعتی قبل رسما آغاز شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان خبر داد. طبق گفته ترامپ رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان یکی از شروط ایران برای هرگونه توافق با آمریکا بود و این آتش‌بس با فشارهای ایران و در نتیجه مقاومت مردم لبنان و فداکاری‌های رزمندگان حزب‌الله محقق شد.