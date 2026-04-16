۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۱

سازمان ملل: همه طرف‌ها آتش‌بس در لبنان را کاملا رعایت کنند

دبیرکل سازمان ملل گفت که ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که آتش‌بس در لبنان را کاملا رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: من از اعلام آتش‌‎بس بین (رژیم) اسرائیل و لبنان استقبال می‌کنم.

وی افزود: از همه طرف‌ها می‌خواهم که به این آتش‌بس کاملا احترام بگذارند و قوانین بین‌المللی را رعایت کنند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از نقش آمریکا در برقراری آتش‌بس در لبنان تمجید کرد.

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان از دقایقی قبل رسما آغاز شد. این آتش‌بس در نتیجه جانفشانی‌های رزمندگان حزب‌الله و مقاومت بی نظیر مردم لبنان و فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر آمریکا محقق شد.

    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

