۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۲

حماس: ناتوانی دشمن در تحقق اهدافش در برابر مقاومت لبنان اثبات شد

سخنگوی جنبش حماس در واکنش به آغاز آتش‌بس در لبنان گفت: ناتوانی دشمن در تحقق اهدافش در برابر مقاومت لبنان اثبات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس گفت: مقاومت اسلامی در لبنان با اقدامات اخیر خود بار دیگر ناتوانی دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهداف و تحمیل اراده‌اش بر نیروهای پویا و فعال منطقه را به اثبات رساند.

آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان به صورت رسمی آغاز شد.

این آتش‌بس ساعتی قبل در پی مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت رزمندگان حزب‌الله و مردم مقاوم این کشور محقق شد.

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان یکی از شروط ایران برای هرگونه توافق با آمریکا بود و به گفته تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی، این آتش‌بس با فشارهای ایران برقرار شد.

