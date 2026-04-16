به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین الحاج حسن» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت (وابسته به حزبالله) در پارلمان لبنان گفت: آتشبس در لبنان با فشارهای آشکار ایران صورت گرفت.
وی افزود: دشمن ما حیلهگر است و باید هوشیار باشیم؛ این دشمن چندین بار آتشبس فعلی را نقض کرده است.
الحاج حسن اظهار داشت: ما در حال رصد و نظارت هستیم که آیا دشمن به آتشبس و عدم تجاوز به روستاها پایبند خواهد بود و به ترورها باز نخواهد گشت.
این نماینده پارلمان لبنان در ادامه گفت: عقبنشینی رژیم اسرائیل، بازگشت اسرا و آوارگان، بازسازی و توقف حملات، اهدافی هستند که ما در نظر گرفتهایم.
وی اظهار داشت: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران طی تماس تلفنی صبح دیروز به نبیه بری رئیس پارلمان لبنا تأکید کرد که لبنان در مرکز توافق و مذاکرات با آمریکا قرار دارد.
الحاج حسن افزود: ترامپ تسلیم فشارهای ایران شد و نتانیاهو را مجبور به پذیرش آتشبس کرد.
نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفت: گفتگوهایی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در جریان است و این گفتگوها به دستیابی به آتشبس در لبنان کمک کرد.
وی با اشاره به آغاز رسمی آتشبس در لبنان تاکید کرد که اسرائیل به اهداف اعلام شده خود دست نیافته و بنت جبیل، الخیام و دیگر شهرکها سقوط نکردهاند.
نظر شما