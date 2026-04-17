۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۴۳

اردوغان: اسرائیل بزرگترین مانع صلح است

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با حمله‌ شدید به رژیم اسرائیل اظهار داشت: اسرائیل بزرگترین مانع در راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، اردوغان در سخنرانی خود در یک نشست بین‌المللی در استانبول، (رژیم) اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد، بدون اینکه مجازات شود.

وی اظهار داشت که جهان در ماه‌های اخیر شاهد مرگ هزاران نفر در فلسطین و لبنان در نتیجه حملات اسرائیل و همچنین آوارگی بیش از یک میلیون لبنانی از خانه‌هایشان بوده است.

اردوغان تأکید کرد که این واقعیت نشان دهنده ناکامی بین‌المللی در توقف اقدامات تجاوزکارانه است.

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به وخامت اوضاع در قدس، مسجد الاقصی و کرانه باختری و نیز «تروریسم شهرک نشینان»، کابینه رژیم اسرائیل را به عدم رعایت توافق‌نامه‌های آتش‌بس و مانع‌تراشی در ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه متهم کرد.

اردوغان همچنین درباره طرح های مقامات اسرائیل برای تبدیل کرانه باختری به «غزه‌ ای جدید» هشدار داد و از قوانین علیه اسرای فلسطینی، انتقاد کرد و گفت که این قوانین، سیاست‌های آپارتاید را تداوم می‌بخشد.

رئیس جمهور ترکیه از پارلمان‌های سراسر جهان خواست تا موضعی قاطع‌تر در برابر سیاست‌های رژیم اسرائیل اتخاذ کنند.

او با تأکید براینکه فقدان عدالت بین‌المللی و استانداردهای دوگانه، بحران‌ها را تشدید کرده است، اظهار داشت که در محیطی که دیپلماسی به نفع نیروی نظامی کنار گذاشته می‌شود، «هیچ‌کس در امان نیست».

    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      در کشورش شیطان بزرگ پایگاه نظامی دارد با اسرائیل جعلی روابط حسنه سیاسی اقتصادی دارد در ظاهر به دروغ از اینها انتقاد میکند
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      اسرائیل بزرگ ،وجنگ طلبی بعضی ها به چه قیمتی ؟ به قیمت کشتن انسانهای بیگناه وانسانهای که از خودشان دفاع می کنند ،اونم در دنیای که انسانیت ،وشرافت واخلاق نباشه ،وانسانهای که به همدیگه رحم نمی کنند کسانی که جنایت می کنندبه خودشان واطرافیانشان رحم نمی کنند ،ودر نهایت جنگ طلبی باعث،نابودی،خودشان می شود
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      فقط کافیه سران کشورهای اسلامی صادقانه به فکر ملت خود باشند و با اتحاد در مقابل صهیونیزم پیروز نهایی خواهند بود .
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      اسرائیل مقر اصلی آمریکا در منطقه است. اسرائیل پایگاه اصلی اروپا در منطقه است. صهیونیست ها و هم همه گروه های تروریستی و با کمک و حمایت آمریکا، برخی کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      سئوال اینجاست که پس چرا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سفیر رژیم صهیونیستی را از ترکیه اخراج نمی کند و اخراج نکرده است.

