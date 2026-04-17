اردوغان: اسرائیل بزرگترین مانع صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، اردوغان در سخنرانی خود در یک نشست بین‌المللی در استانبول، (رژیم) اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد، بدون اینکه مجازات شود.

وی اظهار داشت که جهان در ماه‌های اخیر شاهد مرگ هزاران نفر در فلسطین و لبنان در نتیجه حملات اسرائیل و همچنین آوارگی بیش از یک میلیون لبنانی از خانه‌هایشان بوده است.

اردوغان تأکید کرد که این واقعیت نشان دهنده ناکامی بین‌المللی در توقف اقدامات تجاوزکارانه است.

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به وخامت اوضاع در قدس، مسجد الاقصی و کرانه باختری و نیز «تروریسم شهرک نشینان»، کابینه رژیم اسرائیل را به عدم رعایت توافق‌نامه‌های آتش‌بس و مانع‌تراشی در ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه متهم کرد.

اردوغان همچنین درباره طرح های مقامات اسرائیل برای تبدیل کرانه باختری به «غزه‌ ای جدید» هشدار داد و از قوانین علیه اسرای فلسطینی، انتقاد کرد و گفت که این قوانین، سیاست‌های آپارتاید را تداوم می‌بخشد.

رئیس جمهور ترکیه از پارلمان‌های سراسر جهان خواست تا موضعی قاطع‌تر در برابر سیاست‌های رژیم اسرائیل اتخاذ کنند.

او با تأکید براینکه فقدان عدالت بین‌المللی و استانداردهای دوگانه، بحران‌ها را تشدید کرده است، اظهار داشت که در محیطی که دیپلماسی به نفع نیروی نظامی کنار گذاشته می‌شود، «هیچ‌کس در امان نیست».