۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

محورهای رایزنی میان اردوغان و نچیروان بارزانی

رئیس‌ جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق، خواستار پایان کامل جنگ و تحقق صلح پایدار در منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه امروز شنبه با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دیدار مذکور در هتل محل اقامت رئیس‌ جمهور ترکیه در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» برگزار شد؛ هاکان فیدان وزیر امور خارجه و آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور نیز در آن حضور داشتند.

رئیس‌ جمهور ترکیه در این دیدار، بحران در منطقه را موجب تحلیل توان آن ارزیابی کرد و گفت که آنکارا با همکاری کشورهای ذی‌ربط، تلاش‌ های فزاینده‌ ای را برای پایان کامل جنگ و تحقق صلح پایدار دنبال می‌کند.

اردوغان در ادامه حفظ آرامش و ثبات در عراق را حیاتی توصیف کرد و بر اهمیت آن برای منطقه تاکید کرد.

