محورهای رایزنی میان اردوغان و نچیروان بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه امروز شنبه با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دیدار مذکور در هتل محل اقامت رئیس‌ جمهور ترکیه در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» برگزار شد؛ هاکان فیدان وزیر امور خارجه و آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور نیز در آن حضور داشتند.

رئیس‌ جمهور ترکیه در این دیدار، بحران در منطقه را موجب تحلیل توان آن ارزیابی کرد و گفت که آنکارا با همکاری کشورهای ذی‌ربط، تلاش‌ های فزاینده‌ ای را برای پایان کامل جنگ و تحقق صلح پایدار دنبال می‌کند.

اردوغان در ادامه حفظ آرامش و ثبات در عراق را حیاتی توصیف کرد و بر اهمیت آن برای منطقه تاکید کرد.