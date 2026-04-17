به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد، شهروندان لبنانی از نخستین ساعات بامداد امروز در حال بازگشت به ضاحیه جنوبی بیروت هستند.

وی اضافه کرد، از بامداد امروز حرکت اتوبوس ها برای انتقال شهروندان لبنانی به محل های سکونتشان در روستاهای نبطیه و اطراف آن بعد از اعلام آتش بس قطع نمی شود.

خبرنگار المیادین تصریح کرد: بعد از یک ساعت از اعلام آتش بس حرکت لبنانی ها به سمت روستاهای جنوبی شدت گرفت. بعد از بازگشایی پل القاسمیه که توسط رژیم صهیونیستی تخریب شده بود مردم لبنانی به سمت مناطق جنوب رود لیتانی حرکت می کنند. شاهد ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مناطق جنوبی لبنان هستیم.