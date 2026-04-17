  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۴۵

انتقاد تند ژنرال صهیونیست از نتانیاهو؛ آتش‌بس نتیجه ناتوانی سیاسی است

خبرنگار رسانه صهیونیستی به نقل از رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم اسرائیل، از انتقاد شدید وی نسبت به عملکرد نتانیاهو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گادی آیزنکوت رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد آتش‌بس اخیر نتیجه ناتوانی بنیامین نتانیاهو در تبدیل دستاوردهای نظامی به دستاوردهای سیاسی است.

وی افزود: «به همین دلیل، برای سومین بار آتش‌بس به ما تحمیل می‌شود، به جای آنکه به یک پیروزی قاطع دست پیدا کنیم.»

خبرنگار صهیونیست: ترامپ تصمیم را اعلام کرد نه کابینه!

همچنین «ایتای بلومنتال»، خبرنگار صهیونیست با انتقاد از اعلام آتش‌بس با لبنان، اعلام کرد تنها یک هفته پیش از آنچه «روز استقلال» خوانده می‌شود، دونالد ترامپ آتش‌بس در لبنان را به "اسرائیل" تحمیل کرده است.

وی افزود : درحالی که این تصمیم در آستانه این مناسبت اتخاذ شده، بنیامین نتانیاهو، حتی موفق به تصویب آن در کابینه نشده و اعضای کابینه از طریق توئیت ترامپ درجریان آتش‌بس قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6802997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها