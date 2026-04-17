به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گادی آیزنکوت رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد آتش‌بس اخیر نتیجه ناتوانی بنیامین نتانیاهو در تبدیل دستاوردهای نظامی به دستاوردهای سیاسی است.

وی افزود: «به همین دلیل، برای سومین بار آتش‌بس به ما تحمیل می‌شود، به جای آنکه به یک پیروزی قاطع دست پیدا کنیم.»

خبرنگار صهیونیست: ترامپ تصمیم را اعلام کرد نه کابینه!

همچنین «ایتای بلومنتال»، خبرنگار صهیونیست با انتقاد از اعلام آتش‌بس با لبنان، اعلام کرد تنها یک هفته پیش از آنچه «روز استقلال» خوانده می‌شود، دونالد ترامپ آتش‌بس در لبنان را به "اسرائیل" تحمیل کرده است.

وی افزود : درحالی که این تصمیم در آستانه این مناسبت اتخاذ شده، بنیامین نتانیاهو، حتی موفق به تصویب آن در کابینه نشده و اعضای کابینه از طریق توئیت ترامپ درجریان آتش‌بس قرار گرفته‌اند.