هشدار هواشناسی سمنان: تندباد و گردوخاک در راه است؛ افزایش تدریجی دما

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح آخرین جمعه فروردین ماه ۱۴۰۵ آسمان استان سمنان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، مه آلودگی و وزش باد شدید خواهد بود.

کارشناسان هواشناسی از روز جمعه تا یک شنبه افزایش دمای هوا در استان سمنان را پیش بینی کرده‌اند.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، برای سه روز آینده جوی پایدار و وزش بادهای شدید، تند باد و گرد و خاک نیز پیش بینی شده است. سرعت وزش باد در ساعات بعد از ظهر و شب مناطق جنوبی و شرقی بیشتر است.

پیش بینی هواشناسی این است که از امروز به مرور بر میزان دمای هوا نیز افزوده شود. به این ترتیب بعد از یک هفته بسیار سرد در اغلب نقاط استان سمنان که به بارش برف حتی در ارتفاعات انجامید، از فردا شنبه، کم کم بر میزان دمای هوا در اقصی نقاط استان افزوده خواهد شد.

برای مرکز استان سمنان آسمان نیمه ابری همراه با مه غلیظ صبح گاهی و وزش باد شدید پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر است که نسبت به سه روز قبل چهار درجه گرمتر محسوب می شود.

به مرور از فردا بر میزان دمای هوا در سمنان افزوده خواهد شد در شاهرود نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری است و شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم بود از فردا کم کم دمای هوا در شاهرود هم افزوده می شود.

برای دامغان آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و مه آلودگی در ارتفاعات پیش بینی شده است بیشینه و کیمنه دمای هوای دامغان برای امروز ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در ایوانکی و گرمسار نیز شاهد وزش باد، گرد و خاک شدید و همچنین مه صبحگاهی خواهیم بود برای این منطقه هم از امروز به مرور افزایش دمای هوا پیش بینی خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۲۲ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده که گرمترین در استان سمنان است.

برای سرخه و مهدیشهر، آسمان نیمه ابری همراه با مه غلیظ صبحگاهی و وزش باد شدید در بعد از ظهر پیش بینی شده است در میامی هم شاهد آسمان ابری هستیم و در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید را خواهیم داشت این شهرستان زیبا هم صبح امروز با مه آلودگی روبرو شده است.

در ارتفاعات شمالی استان سمنان هم همزمان با صبح امروز مه آلودگی و وزش باد را شاهد هستیم اما به مرور در این مناطق هم افزایش دمای هوا اتفاق خواهد افتاد. از فردا همچنین روند افزایشی دمای هوا ادامه هم خواهد داشت.