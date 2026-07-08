آغاز روند افزایش دما در استان سمنان؛ دمای ۴۲درجه در انتظار آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز چهارشنبه در نقاط مختلف استان سمنان شاهد کاهش ابرها و همچنین وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

وضعیتی که تا جمعه ادامه خواهد داشت اما پیش بینی های کارشناسان هواشناسی حاکی از این است که از امروز به مرور روند افزایشی دمای هوا در این استان آغاز خواهد شد روندی که از جمعه و شنبه اوج نیز خواهد گفت.

به این ترتیب باید گفت که استان سمنان روزهای گرمی را در هفته آینده پشت سر خواهد گذشت آن هم استانی که در ده روز اخیر با حجم بالایی از وزش باد، رگبار و رعد و برق و افت دمای هوا روبرو شده بود.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان تا پایان افزایش دمای هوا، هفته جوی پایدار و تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک را پیش بینی کردند. برای مرکز استان سمنان امروز چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان سمنان همچنین اعللام کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، سرعت وزش باد در ساعات بعد از ظهر و شب بیشتر است و از امروز به مرور شاهد افزایش دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود.

هواشناسی اعلام کرده که امروز دو درجه دمای هوا نسبت به روزهای گذشته بیشتر خواهد شد و این روند صعودی دمای هوا در نقاط مختلف استان را آغاز خواهد کرد.

رضوان با بیشینه دمای هوای ۲۹ درجه بالای صفر گرمترین و ایوانکی و آرادان با ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان سمنان طی امروز و فردا یعنی چهارشنبه و پنجشنبه خواهند بود.