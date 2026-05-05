به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود. برای مرکز استان آسمان صاف تا قسمتی ابری، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است وضعیتی که تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان هم برای امروز ۳۱ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده که هشت درجه از سه شنبه هفته گذشته گرمتر است و این امر نشان می دهد که به سمت گرمتر شدن، حرکت خواهیم کرد.

در شاهرود شاهد آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و رگبار پراکنده و بارش خفیف در ارتفاعات خواهیم بود همچنین در ساعات بعد از ظهر در شهر شاهرود نیز وزش باد نسبتاً شدید را خواهیم داشت.

برای دامغان نیز وضعیت مشابهی پیش بینی می شود با این تفاوت که سرعت وزش باد در دامغان بیشتر نیز خواهد بود برای گرمسار آسمانی صاف همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود این وضعیت در ایوانکی و گرمسار تا پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

برای سرخه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید، گرد و خاک و افزایش ابر در ارتفاعات پیش بینی شده است در سرخه نیز هوا نسبت به هفته گذشته در چنین روزی بیش از شش درجه گرمتر شده است.

در دیگر نقاط استان سمنان هم هوا رو به گرمی می رود برای میامی طی روز سه شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط بارش رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد نسبتاً شدید گزارش شده است. طی روزهای آتی تا جمعه، روند گرمتر شدن دمای هوا در همه نقاط استان ادامه دارد. گرما در نیمه جنوبی استان بیشتر هم خواهد بود.

و در نهایت در مهدیشهر نیز شاهد آسمان صاف تا قسمتی ابری، جوی آرام همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک به خصوص در ساعات ظهر و بعد از ظهر، پیش بینی شده است در این شهرستان هم روند گرمتر شدن دمای هوا ادامه خواهد داشت.