به گزارش خبرنگار مهر، متین ستوده بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار متنی تند و احساسی در فضای مجازی، به انتقاد از تقابلهای فکری اخیر پیرامون وطنپرستی و حوادث ناگوار ملی پرداخت. او در این یادداشت کنایهآمیز، ضمن ابراز همدردی عمیق با آسیبدیدگان و کودکان، مفاهیم رایج این روزها را به چالش کشیده است.
ستوده نوشته است:
«این روزا اصطلاح بیشرف و باشرف معنی واقعی خودشو از دست داده. اگه وطنپرستی بیشرفیه، من بیشرفترینم.
اگه مخالف حمله آمریکا و اسرائیل خونخوار بودن به وطنت، به میهنت، به ایرانت بیشرفیه، من بیشرفترینم.
اگه خونگریه کردن واسه بچههایی که فقط رفته بودن مدرسه و با موشک و بمب بشردوستانه آمریکا و اسرائیل نه تنها به خونه برنگشتن و یکیشون حتی شناسایی هم نشد، من بیشرفم.
اگه جیگرم آتیش و خونه واسه هموطنام که خونههاشون خراب شد و عزیزشونو از دست دادن ... و هزار اگه دیگه.
منِ بیشرف عاشق این خاکم
با همه مردمش
همه مردم مظلومش
همه بچههای مظلوم ترش
و به این بیشرفی تا ابد افتخار میکنم.»
راغب: با افتخار لباس رزم میپوشم
مصطفی راغب خواننده جوان کشورمان نیز گفته است:
«روزهای اول در خیابانها میگشتم و از داخل خودرو نظارهگر مردم بودم اما بهمرور که این حجم ازخودگذشتگی مردم را آن هم در سردترین شبهای سال دیدم، شبهای بعد پرچم ایران را در دست گرفتم و در کنار مردم حاضر شدم؛ تا هم به حاضران انرژی بدهم و هم کمی با حضورم خستگی را از تن آنها در کنم.
وطن برای من مانند مادر است. در طول این روزها همیشه دوست داشتم کاری بهجز موسیقی انجام دهم؛ وقتی باخبر شدم پویش «جانفدا» برای دفاع از وطن راهاندازی شده و مردم بهعنوان داوطلب میتوانند در آن ثبتنام کنند، من هم باافتخار در این پویش ثبتنام کردم. البته من ثانیه به ثانیه این روزها همواره امیدوارم سایه جنگ زودتر از سر کشورمان دور شود و کار به شدید شدن این جنگ نکشد؛ اما اگر کشید باافتخار لباس رزم میپوشم و جانفدای این کشور خواهم بود.»
