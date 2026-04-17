ایران مسیرهای جایگزین بنادر جنوب را فعال کرده است

علی امامی، مدیرکل دفتر آماد سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره تأمین جهانی اظهار کرد: اقتصاد ایران یکی از حلقه‌های مهم زنجیره جهانی است و در حوزه تأمین و ارزش‌آفرینی این زنجیره نقش قابل توجهی دارد. در صورتی که اختلالی در این فرآیند ایجاد شود، کل اقتصاد بین‌الملل با مشکل مواجه خواهد شد.

بیش از ۷۰ هزار کالای جهانی در معرض بحران

وی افزود: همه می‌دانند که مهم‌ترین مواد اولیه اقتصاد جهانی شامل نفت، محصولات پتروشیمی و گاز است که هزاران محصول دیگر از آن‌ها تولید می‌شود. در صورتی که محصولات پتروشیمی از حوزه خلیج فارس خارج نشود، بیش از ۷۰ هزار کالا در سطح جهان با مشکل مواجه خواهند شد.

به گفته امامی، همچنین اگر صادرات نفت از این مسیر مختل شود، سوخت مورد نیاز بسیاری از فرآیندهای پالایشی دچار اختلال خواهد شد و در حوزه گاز نیز شرایط مشابهی حاکم است.

مدیرکل دفتر آماد سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بنابراین، هرگونه محدودیتی که در این زمینه ایجاد شود، آسیب آن به اقتصاد بین‌الملل بسیار بیشتر از اقتصاد ایران خواهد بود. البته ما برای مدیریت این شرایط، مسیرهای جایگزین را در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم از طریق سایر بنادر، نیازها را تأمین کنیم.

سناریوی تکرار کرونا

امامی ادامه داد: با این حال، اگر عرضه مواد و محصولات نفتی، پتروشیمی و گاز از این منطقه متوقف شود، عملاً با اختلال جدی در زنجیره تأمین جهانی مواجه خواهیم شد. در صورت تداوم این وضعیت، شرایطی مشابه دوران شیوع کرونا شکل می‌گیرد که در آن، اختلال در زنجیره تأمین موجب تورم جهانی، کمبود عرضه در بازارهای بین‌المللی و بروز مشکلات گسترده برای اقتصاد کشورها شد.

وی خاطرنشان کرد: در آن دوره، برخی کشورها برای جبران این مشکلات به ارائه حمایت‌های مالی و یارانه‌ای روی آوردند، اما این اقدامات نیز پاسخگوی کامل شرایط نبود. اگر این روند در بلندمدت ادامه پیدا کند، می‌تواند تبعات مشابهی در پی داشته باشد.

آسیب جهانی بیشتر ایران

امامی در پاسخ به این پرسش که میزان آسیب‌پذیری ایران و سایر کشورها از جمله آمریکا در چنین شرایطی چقدر است، گفت: این موضوع به‌صورت دقیق قابل محاسبه نیست، اما آنچه مسلم است این است که کل اقتصاد جهانی به‌شدت آسیب خواهد دید. با این حال، میزان آسیب ایران نسبت به اقتصاد جهانی کمتر خواهد بود، چرا که ما در حال طراحی و استفاده از مسیرهای جایگزین هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: البته در صورتی که تنگه به‌طور کامل بسته شود، عملاً امکان استفاده از این مسیرهای جایگزین نیز از بین خواهد رفت.