  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

برگزاری مراسم روز دختر در سنندج با تجلیل از دختران شهدای کردستان

برگزاری مراسم روز دختر در سنندج با تجلیل از دختران شهدای کردستان

سنندج- مراسم گرامیداشت روز دختر با محوریت تکریم دختران شهدای کردستان، یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه در میدان آزادی این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز دختر با عنوان «کچان نیشتمان (دختران وطن)» با هدف پاسداشت مقام دختران و تجلیل از دختران شهدای استان کردستان در جنگ تحمیلی، در سنندج برگزار خواهد شد.

در این آیین، از دخترانی که یاد و نام خانواده‌های ایثارگر را زنده نگه داشته‌اند، تجلیل به عمل می‌آید و بر نقش آنان در تداوم مسیر عزت و ایستادگی تأکید خواهد شد.

برگزاری مراسم روز دختر در سنندج با تجلیل از دختران شهدای کردستان

برگزارکنندگان این مراسم، با اشاره به جایگاه والای دختران شهدای کردستان، آنان را نماد ایثار، غیرت و هویت این دیار دانسته‌اند.

این مراسم روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در میدان آزادی سنندج برگزار می‌شود و حضور عموم مردم در آن آزاد است.

کد مطلب 6803079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها