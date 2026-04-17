برگزاری مراسم روز دختر در سنندج با تجلیل از دختران شهدای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز دختر با عنوان «کچان نیشتمان (دختران وطن)» با هدف پاسداشت مقام دختران و تجلیل از دختران شهدای استان کردستان در جنگ تحمیلی، در سنندج برگزار خواهد شد.
در این آیین، از دخترانی که یاد و نام خانوادههای ایثارگر را زنده نگه داشتهاند، تجلیل به عمل میآید و بر نقش آنان در تداوم مسیر عزت و ایستادگی تأکید خواهد شد.
برگزارکنندگان این مراسم، با اشاره به جایگاه والای دختران شهدای کردستان، آنان را نماد ایثار، غیرت و هویت این دیار دانستهاند.
این مراسم روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در میدان آزادی سنندج برگزار میشود و حضور عموم مردم در آن آزاد است.
