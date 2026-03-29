هزار پزشک و ماما پشت سامانه آنلاین و منتظر پیام مادران باردار 

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از هزار ماما، پزشک و متخصص حوزه سلامت مادر و کودک با راه‌اندازی یک سامانه مشاوره آنلاین امکان دسترسی آسان و رایگان مادران باردار به خدمات پزشکی را فراهم کردند. خدمتی ارزشمند که به ویژه در این روزهای جنگ تحمیلی علیه کشورمان می‌تواند منجر به افزایش سطح دسترسی به مشاوره و خدمات، بدون نیاز به تردد شود.

انسیه کتابچی، پزشک و سخنگوی این پویش (ربات مشاوره آنلاین به مادران باردار) درباره اهداف راه‌اندازی این سامانه بیان می‌کند: به طور کلی درباره زنان باردار همیشه یک سطح از نگرانی وجود دارد. به این دلیل که این گروه در ساعات پایانی شب، نیمه‌های شب یا اوایل صبح با برخی مسائل و نگرانی‌ها مواجه می‌شود. در این شرایط آنها خواهان دریافت اطلاعات هستند اما دسترسی به پزشک متخصص زنان یا ماما در آن ساعات از شبانه روز برایشان فراهم نیست.

وی با بیان این که این موضوع در برخی زمان‌های خاص مثل تعطیلات نوروز تشدید می‌شود، تاکید می‌کند: علاوه بر این اکنون در شرایط جنگ قرار داریم و اضطراب ناشی از حملات و کاهش دسترسی‌های مربوط به جنگ کاهش دسترسی در تعطیلات نوروز را بیشتر کرده است. با هدف از بین بردن یا کاهش این نگرانی‌ها بازویی در پیام‌رسان بله ایجاد شده است.

کتابچی ادامه می‌دهد: مادران باردار می‌توانند با مراجعه به بخش خدمات این پیام‌رسان، در بخش سلامت و رفاه، در قسمت ویزیت رایگان مادران باردار به شکل کاملا رایگان ثبت‌نام کنند. پس از تکمیل این ثبت‌نام ساده هم می‌توانند سوالات خود را مطرح و مشاوره‌های آنلاین را دریافت کنند.

سخنگوی این پویش درباره جزئیات خدماتی که در بستر این سامانه ارائه می‌شود، توضیح می‌دهد: نکته مهم در ارائه این خدمات، مشاوره‌ است که از سوی پزشکان و ماماها ارائه می‌شود. یعنی از طریق گوشی همراه ویزیت انجام می‌شود اما تجویز نداریم و پاسخ تخصصی به مادران بر اساس سطح سوالات و در صورت نیاز ارائه مدارک به شکل مشاوره داده می‌شود.

البته به گفته این پزشک در صورت نیاز به مداخله درمانی ارجاع به پزشک حضوری توصیه خواهد شد اما در اکثر موارد نیازی به این ارجاع وجود ندارد، چون عمدتا سوالات درباره داروها، وضعیت جسمی و نگرانی‌های این مادران است که پاسخ آن را دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به پزشک برای رفع نگرانی‌هایشان ندارند.

کتابچی درباره میزان استقبال از این خدمات البته با توجه به عمر کوتاه راه‌اندازی آن هم بیان می‌کند: طی چند روز راه‌اندازی این بازوری خدماتی به مادران باردار حدود ۱۶ هزار نفر از آن استفاده کرده‌اند. این در حالی است که هنوز معرفی چندانی درباره آن صورت نگرفته است. امیدواریم با افزایش اطلاع‌رسانی شاهد توسعه این خدمات در میان مادران باشیم. البته شاهد استقبال از سوی پزشکان و ماماها برای فعالیت بر بستر این سامانه هستیم که اتفاق خوبی است. همین حالا بیش از هزار پزشک اعلام آمادگی و ثبت‌نام‌ کرده‌ و به صورت آنلاین آماده پاسخگویی به مادران در بستر همین سامانه هستند.