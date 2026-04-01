به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها که کشور درگیر شرایط جنگ است، مادران باردار باید مورد توجه ویژه باشند و دسترسی به متخصصان در این زمینه بسیار ضروری است.

در چنین شرایطی، ممکن است دسترسی به پزشک و ماما سخت باشد. گروهی از پزشکان متخصص و ماماها به صورت جهادی پای کار آمدند و مصمم شدند تا به مادران باردار به صورت آنلاین و رایگان کمک کنند.

حالا فقط لازم است مادران باردار اپلیکیشن بله را نصب کنند و این خدمات را از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیام‌رسان بله دریافت کنند.

دکتر انسیه کتابچی، پزشک و سخنگوی پویش مشاوره و ویزیت آنلاین مادران باردار می‌گوید: این طرح با هدف رفع دغدغه‌های مادران باردار و ارائه خدمات رایگان مشاوره و ویزیت آنلاین به آنها شکل گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: هدف اصلی این است که مادران باردار، کمترین دغدغه و نگرانی را داشته باشند و احساس نکنند که هیچ دسترسی به خدمات پزشکی وجود ندارد. مادران باردار می‌توانند در هر زمان و در عرض چند دقیقه سؤالات و مشکلات خود را

مطرح کنند.