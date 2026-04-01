  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

زنان باردار پیام‌رسان بله را نصب کنند!

روزهای بارداری، در کنار شیرینی فرزنددار شدن، پر از سؤال، ابهام و پرسش است. مادران باردار می‌توانند این سؤالات را از متخصصان در پیام‌رسان بله بپرسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها که کشور درگیر شرایط جنگ است، مادران باردار باید مورد توجه ویژه باشند و دسترسی به متخصصان در این زمینه بسیار ضروری است.

در چنین شرایطی، ممکن است دسترسی به پزشک و ماما سخت باشد. گروهی از پزشکان متخصص و ماماها به صورت جهادی پای کار آمدند و مصمم شدند تا به مادران باردار به صورت آنلاین و رایگان کمک کنند.

حالا فقط لازم است مادران باردار اپلیکیشن بله را نصب کنند و این خدمات را از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیام‌رسان بله دریافت کنند.

دکتر انسیه کتابچی، پزشک و سخنگوی پویش مشاوره و ویزیت آنلاین مادران باردار می‌گوید: این طرح با هدف رفع دغدغه‌های مادران باردار و ارائه خدمات رایگان مشاوره و ویزیت آنلاین به آنها شکل گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: هدف اصلی این است که مادران باردار، کمترین دغدغه و نگرانی را داشته باشند و احساس نکنند که هیچ دسترسی به خدمات پزشکی وجود ندارد. مادران باردار می‌توانند در هر زمان و در عرض چند دقیقه سؤالات و مشکلات خود را

مطرح کنند.

کد مطلب 6789082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها