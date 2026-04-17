به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن دهه کرامت و میلاد سراسر نور حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)، صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی حال و هوایی تازه به خود گرفته است. در همین راستا، پرداخت و تنظیف پنجره‌های فولاد، سطوح مطلا و نقره‌ای این آستان ملکوتی با حضور گروه‌های تخصصی خدمه در حال اجراست تا بارگاه منور رضوی به بهترین شکل ممکن پذیرای زائران و مشتاقان باشد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی، با تشریح این اقدامات گفت: عملیات پرداخت و تنظیف پنجره‌های فولاد و همچنین سطوح مطلا و نقره حرم مطهر از چند روز گذشته توسط ۴۰ نفر از خادمان گروه آیینه‌رضوان در حال اجراست و بدون وقفه تا پیش از آغاز دهه کرامت، ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به گستردگی این عملیات، افزود: به همین مناسبت، پنجره‌های فولاد صحن‌های انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و گوهرشاد به‌طور کامل پرداخت می‌شود. همچنین این عملیات شامل پنجره‌های رواق‌های مبارکه دارالولایه، حضرت معصومه(س) و دارالحجه نیز، خواهد بود.

بهنام ادامه داد: با موافقت تولیت آستان قدس رضوی، پرداخت و براق‌سازی ضریح مطهر حضرت رضا(ع) در دستور کار قرار گرفته و طی روزهای آینده انجام می‌شود.

معاون اماکن متبرکه، با بیان اینکه این عملیات از سنت‌های هر ساله حرم پیش از دهه کرامت است، تصریح کرد: این اقدامات با هدف حفظ زیبایی بصری‌ و تنظیف فضاهای مختلف اجرا می‌شود و تلاش می‌کنیم تا حرم مطهر مانند همیشه با بهترین شرایط ممکن پذیرای خیل عظیم زائران باشد.

وی همچنین حضور ناظران تخصصی را از الزامات این فرآیند عنوان کرد و گفت: در تمامی مراحل پرداخت ضریح مطهر، پنجره‌های فولاد و سطوح مطلا و نقره، نماینده سازمان عمران و حریم حرم حضرت رضا(ع) حضور دارد و تمامی مواد شوینده و براق‌کننده مورد استفاده نیز با تأیید این سازمان و زیر نظر کارشناسان مربوطه انتخاب و مصرف می‌شود تا هیچ‌گونه آسیبی به ساختار و لایه‌های تاریخی و ارزشمند این سطوح وارد نشود.

بهنام افزود: خادمان آستان قدس رضوی با دقت و ظرافت تمام، این کار را انجام می‌دهند تا ضمن حفظ اصالت آثار، بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در ایامی که با نام و میلاد ایشان مزین است، جلوه‌ای درخور این امام مهربانی‌ها، داشته باشد.