نخستین «صحن بام» حرم مطهر امام رضا(ع) در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی در راستای توسعه فضاهای زیارتی و پاسخ به نیاز زائران بارگاه منور مهدوی، پروژه عظیم رواق امیرالمؤمنین (ع) را با رویکردی نوآورانه در دست احداث دارد. این پروژه که از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شده است، با بهره‌گیری از پیوند میان اصالت معماری سنتی خراسان و تکنولوژی‌های پیشرفته مهندسی، ۱۶ درصد به فضای زیارتی مسقف حرم مطهر امام رضا (ع) اضافه می‌کند.

این رواق در مجموع ۱۳ هزار مترمربع زیربنا دارد که شامل ۷ هزار مترمربع فضای سرپوشیده و ۶ هزار مترمربع فضای روباز است. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این پروژه، ایجاد «صحن بام» است که برای نخستین‌بار امکان زیارت در پشت‌بام حرم را با چشم‌اندازی بی‌نظیر و مشرف به گنبد مطهر فراهم می‌کند. برای سهولت در تردد زائران به این بخش، استفاده از پله‌برقی، آسانسور و پله‌های ارتباطی پیش‌بینی شده است.

طرح نهایی این رواق پس از بررسی در سه کارگروه نخبگانی و با مشارکت بیش از ۲۰ استاد برجسته معماری و هنرهای اسلامی به تصویب رسیده است. در حال حاضر به دلیل عملیات عمرانی، نیمه جنوبی صحن جمهوری تبدیل به کارگاه شده است، اما مسیر تردد زائران در نیمه شمالی همچنان باز است.

در طراحی این رواق از الگوهای معماری قدیم خراسان الهام‌گرفته شده است و تزیینات چوبی فاخر در سقف و ستون‌ها، جلوه‌ای خاص به آن می‌بخشد. همچنین برای حفظ بافت تاریخی صحن جمهوری، تمامی قطعات نمای سردر جنوبی به‌صورت جزءبه‌جزء برداشت و شناسنامه‌دار شده است تا پس از ساخت ورودی جدید، مجدداً در جای خود نصب شود.

طراحی نور در این بخش به‌گونه‌ای است که امکان زیارت شبانه را بدون ایجاد آلودگی نوری فراهم می‌آورد و فضایی آرام و معنوی را برای زائران ایجاد می‌کند. همچنین استانداردهای ایمنی به‌دقت رعایت شده است تا در عین سادگی، بیشترین بهره بصری از گنبد مطهر حاصل شود.

به دلیل قرارگیری بهشت ثامن در طبقات زیرین و ضرورت تقویت ستون‌ها برای احداث صحن بام، نیاز بود تا گلدسته ۳۵ متری با وزن ۲۱۰ تن جابه‌جا شود. این عملیات حساس طی ۱۲ ساعت و بادقت انجام شد و گلدسته حدود ۶۵ متر انتقال یافت. با این اقدام، فاصله بین دو گلدسته صحن جمهوری از ۱۲۰ متر به ۵۰ متر کاهش یافت تا مسیر برای اجرای سقف‌های جدید و رواق هموار شود.

پروژه رواق امیرالمؤمنین (ع) شامل مراحل اجرایی متعددی از جمله شمع‌گذاری، اجرای اسکلت فلزی، نصب نمای چوبی و عایق‌بندی ضدحریق است که همگی باهدف ارتقای سطح کیفی خدمات به زائران دنبال می‌شود. با اتمام این طرح، ترکیب هنر اصیل و فناوری‌های روز، تجربه‌ای متفاوت و ماندگار از زیارت را در فضای ملکوتی حرم مطهر رضوی رقم می‌زند.