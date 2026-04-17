  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

استاندار بوشهر: شناسایی دقیق منابع و تسریع فرآیند مولدسازی ضروری است

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولتی در تحقق طرح‌های عمرانی و درآمدزایی پایدار، بر شناسایی دقیق منابع و تسریع فرآیند مولدسازی در سطح استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست ستاد مولدسازی استان بوشهر با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولتی به عنوان راهبرد کلیدی در مدیریت منابع و تسریع روند پروژه‌های عمرانی مطرح است، گفت: استفاده از منابع و دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده دولت، می‌تواند به شکلی موثر در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود و با تبدیل این دارایی‌ها به منابع مالی، شاهد شتاب‌بخشیدن به اجرای طرح‌های زیربنایی خواهیم بود.

وی افزود: فرآیند مولدسازی نه تنها به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز می شود.

استاندار بوشهر تاکید کرد: شناسایی دقیق املاک و دارایی‌های قابل مولدسازی، اولویت نخست مدیریت استان است و با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بستر لازم برای تبدیل این دارایی‌ها به درآمد فراهم می‌شود.

زارع با اشاره به ضرورت تسریع عملیات مولدسازی در بخش‌های مختلف عمرانی، تصریح کرد: با فعال‌سازی ظرفیت‌های مولدسازی، ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های کلیدی استان، می‌توان به مطالبه مردم در زمینه بهبود زیرساخت‌ها و افزایش رفاه پاسخ داد.

وی خاطرنشان کرد: استانداری بوشهر از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته است ضمن همکاری در شناسایی و معرفی دارایی‌های قابل تبدیل، فرآیند مولدسازی را با جدیت دنبال کنند تا درآمد حاصل از این طرح‌ها، در خدمت توسعه و ارتقای شاخص‌های عمران و رفاه استان باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

