استاندار بوشهر: شناسایی دقیق منابع و تسریع فرآیند مولدسازی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست ستاد مولدسازی استان بوشهر با بیان اینکه مولدسازی داراییهای دولتی به عنوان راهبرد کلیدی در مدیریت منابع و تسریع روند پروژههای عمرانی مطرح است، گفت: استفاده از منابع و داراییهای بلااستفاده یا کمبازده دولت، میتواند به شکلی موثر در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود و با تبدیل این داراییها به منابع مالی، شاهد شتاببخشیدن به اجرای طرحهای زیربنایی خواهیم بود.
وی افزود: فرآیند مولدسازی نه تنها به تأمین مالی پروژههای بزرگ عمرانی کمک میکند بلکه زمینهساز تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز می شود.
استاندار بوشهر تاکید کرد: شناسایی دقیق املاک و داراییهای قابل مولدسازی، اولویت نخست مدیریت استان است و با برنامهریزی منسجم، هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، بستر لازم برای تبدیل این داراییها به درآمد فراهم میشود.
زارع با اشاره به ضرورت تسریع عملیات مولدسازی در بخشهای مختلف عمرانی، تصریح کرد: با فعالسازی ظرفیتهای مولدسازی، ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز برای پروژههای کلیدی استان، میتوان به مطالبه مردم در زمینه بهبود زیرساختها و افزایش رفاه پاسخ داد.
وی خاطرنشان کرد: استانداری بوشهر از همه دستگاههای اجرایی خواسته است ضمن همکاری در شناسایی و معرفی داراییهای قابل تبدیل، فرآیند مولدسازی را با جدیت دنبال کنند تا درآمد حاصل از این طرحها، در خدمت توسعه و ارتقای شاخصهای عمران و رفاه استان باشد.
