ناپدید شدن و مرگ مشکوک دانشمندان آمریکایی؛ ترامپ موضع گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز گزارش داد، کاخ سفید در مورد ناپدید شدن و مرگ چندین دانشمند و کارمند دولتی با مجوزهای امنیتی سطح بالا در دو سال گذشته تحقیق می کند.
در این گزارش آمده است، این دانشمندان و کارمندان با برنامههای حساسترین اسرار دولتی مرتبط بوده اند. از ژوئیه ۲۰۲۳ حداقل ۱۰ دانشمند و کارمند شاغل در برنامههای پیشرفته هستهای و فضایی، در شرایط مرموزی ناپدید شده یا فوت کردهاند که در برخی موارد هیچ توضیح روشنی وجود ندارد و در برخی دیگر جزئیات رسمی ارائه نشده است.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در جلسهای در این مورد شرکت کرده و امیدوار است این موارد تصادفی باشند.
ترامپ افزود که برخی از افراد مفقود شده افراد بسیار مهمی بودهاند و این نشان میدهد که دولت این موضوع را به طور جدی بررسی خواهد کرد.
به گزارش فاکس نیوز، فهرست دانشمندان و کارمندان دولتی که در دو سال گذشته ناپدید شده یا فوت کردهاند شامل موارد زیر است:
سرلشکر بازنشسته نیل مک کاسلند، که در ۲۷ فوریه ناپدید شد. مقامات تلفن و عینک او را در خانهاش پیدا کردند، اما کفشهای پیادهروی، کیف پول و اسلحهاش مفقود شده بود.
مونیکا رضا، مهندس هوافضا، در ژوئن ۲۰۲۵ هنگام پیادهروی در جنگل ملی آنجلس ناپدید شد.
استیون گارسیا، پیمانکار دولتی، در اوت ۲۰۲۵ پس از ترک خانهاش با اسلحه و جا گذاشتن تلفن، کیف پول و ماشینش، ناپدید شد.
کارل گریلمیر، اخترفیزیکدان موسسه فناوری کالیفرنیا، فوریه گذشته در بیرون خانهاش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
نونو لوریرو، فیزیکدان موسسه فناوری ماساچوست، در خانهاش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
فرانک میوالد، مهندس آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا، در ژوئیه ۲۰۲۴ درگذشت. علت مرگ فاش نشد.
ملیسا کاسیاس، کارمند اداری آزمایشگاه ملی لوس آلاموس، در ژوئن ۲۰۲۵ ناپدید شد.
آنتونی چاوز، کارمند بازنشسته لوس آلاموس، آخرین بار در ماه مه ۲۰۲۵ در خانهاش دیده شد.
جسد جیسون توماس، یکی از مدیران شرکت نووارتیس، سه ماه پس از ناپدید شدنش، در دریاچهای پیدا شد.
