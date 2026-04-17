اعتراف مقام اطلاعاتی آمریکا: قدرت موشکی و پهپادی ایران پا برجاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جیمز آدامز مدیر آژانس اطلاعات دفاع آمریکا اذعان کرد، ایران همچنان هزاران موشک و پهپادهای تهاجمی در اختیار دارد که می تواند نیروهای آمریکایی در منطقه را تهدید کند.

وی اضافه کرد، نیروهای همپیمان ایران نیز صدها عملیات علیه نظامیان آمریکایی در منطقه از ابتدای جنگ با تهران انجام دادند.

این اعتراف مقام اطلاعاتی آمریکا در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بارها برای خلق کردن تصویر پیروزمندانه در جنگ با ایران مدعی شده توان نظامی تهران از بین رفته است.

در گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا آمده است، بسیاری از سکوهای پرتاب موشک ایران که آسیب دیده اند قابل تعمیر هستند و یا آن که در مکان های زیر زمینی پنهان شده اند.