به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در سخنانی با اشاره به اینکه مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری باشکوه انتخاب شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است، اظهار داشت: ستاد انتخابات شهرستان معمولان با تقسیم کار مناسب بین کمیته‌ها نیازسنجی‌های لازم را از مدت‌ها قبل انجام و نسبت به فراهم‌کردن امکانات موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در شهرستان معمولان ۴۰ صندوق اخذ رأی پیش‌بینی‌شده است که از این تعداد ۱۷ صندوق ثابت و ۲۳ صندوق سیار خواهد بود.

فرماندار معمولان با بیان اینکه ۱۳ نفر برای انتخابات شورای اسلامی شهر معمولان ثبت‌نام کردند، بیان داشت: پس از اعلام نتایج صلاحیت داوطلبان یک نفر از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده انصراف داد و ۱۲ داوطلب برای پنج کرسی شورای اسلامی شهر معمولان رقابت خواهند کرد.

امرایی، گفت: در حوزه انتخابات شوراهای اسلامی روستا نیز ۳۱۵ داوطلب در ۵۹ روستای تأیید صلاحیت شده‌اند که ۱۱ اردیبهشت انتخابات شورای اسلامی روستا نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ۱۱ نفر در هر شعبه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند، افزود: عوامل شعب از سوی هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی معرفی و در سامانه جامع انتخابات ثبت شده‌اند.

فرماندار معمولان با دعوت از مردم شریف شهرستان معمولان برای شرکت پرشور در انتخابات، گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلی اراده مردم است و آینده شهر و روستا با نظر و اراده مردم ساخته خواهد شد.