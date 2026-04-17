مولوی ملک محمد بلوچ‌زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر شرایط حساس جهان اسلام، از همه اقشار و اقوام خواست تا نسبت به یکدیگر حرمت قائل شده و به وحدت چنگ بزنند.

امام جمعه اهل سنت شهر سیرکان سراوان با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: باری تعالی ما را امر فرموده که همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.

آرزوی دشمن، ایجاد سختی و تفرقه میان مسلمانان

وی تصریح کرد: یکی از آرزوهای دشمن این است که اسلام و مسلمانان را در سختی و مشقت قرار دهد و آنان را در این رنج و مصیبت مشاهده کند. دشمنان دوست دارند که مسلمانان همواره در رنج و سختی به سر ببرند.

مولوی بلوچ زهی با اشاره به آیات قرآن کریم یادآور شد:خدای متعال می‌فرماید که سرسخت‌ترین دشمنان نسبت به مؤمنان، یهودیان هستند.

وی تأکید کرد: یهود و نصارا هرگز از شما راضی و خشنود نخواهند شد، مگر اینکه از دین و آیین آنان پیروی کنید و عقاید خود را رها سازید.

امام جمعه اهل سنت سیرکان در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و دیگر جنایتکاران جهانی، از همه مردم و اقشار مختلف به وحدت و انسجام دعوت به عمل آورد.