۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

ارسال ۲۰۰تن انواع محصولات کشاورزی از هشتبندی برای پشتیبانی از رزمندگان

ارسال ۲۰۰تن انواع محصولات کشاورزی از هشتبندی برای پشتیبانی از رزمندگان

بندرعباس- فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی گفت: ۲۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی از بخش توکهور و هشتبندی به جبهه ها برای پشتیبانی از رزمندگان ارسال شده است.

حسن خاکساری فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه السلام هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت پشتیبانی از جبهه ها و رزمندگان به ویژه رزمندگان جان بر کف در جزایر و جبهه‌های شرق استان هرمزگان ستاد پشتیبانی از رزمندگان در هشتبندی از ابتدای جنگ راه اندازی شد.

وی افزود: از ابتدای فعالیت ستاد پشتیبانی از رزمندگان مردم بخش توکهور و هشتبندی کمک های قابل توجهی به منظور پشتیبانی از رزمندگان به ستاد اهدا کردند.

خاکساری، خاطرنشان کرد: مردم بخش توکهور و هشتبندی علاوه بر حمایت پر رنگ از ستاد پشتیبانی از رزمندگان قریب به پنجاه شب حضور حماسی در راهپیمایی‌های شبانه بیعت با مقام معظم رهبری و پشتیبانی از رزمندگان داشته‌اند که در سطح استان هرمزگان کم سابقه است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی با قدردانی از همراهی کشاورزان، تصریح کرد: کشاورزان انقلابی بخش توکهور و هشتبندی از ابتدای شروع جنگ تحمیلی رمضان تاکنون بیش از ۲۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی به ستاد پشتیبانی از رزمندگان اهدا کرده‌اند.

وی اظهارداشت: گوجه‌فرنگی، کلم، پیاز، انواع فلفل، خیار سبز و بادمجان از جمله مهم‌ترین محصولات کشاورزی است که کشاورزان بخش توکهور هشتبندی جهت‌ پشتیبانی از جبهه ها به ستاد پشتیبانی از رزمندگان در هشتبندی اهدا کرده‌اند.

خاکساری، افزود: مردم علاوه بر ۲۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی اهدایی مردم انقلابی بخش توکهور و هشتبندی قریب به ۳۰ میلیارد ریال کمک‌های نقدی به ستاد پشتیبانی از رزمندگان اهدا کرده‌اند که قابل تقدیر است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پشتیبانی از رزمندگان و جبهه ها کمک های اهدایی مردم انقلابی بخش توکهور و هشتبندی به صورت روزانه برای پشتیبانی از رزمندگان به جبهه‌ها از جمله جزایر و جبهه‌های شرق استان ارسال می شود.

خاکساری تصریح کرد: بانوان جهادی نیز در منازل، مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج اقدام آماده سازی اقلام ضروری مورد نیاز رزمندگان و تهیه شیرینی های محلی جهت ارسال به جبهه ها جهت پشتیبانی از رزمندگان می‌کنند.

کد مطلب 6803149

