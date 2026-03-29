حسن خاکساری در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت پشتیبانی از رزمندگان در جبهه ها با تشکیل ستاد پشتیبانی از رزمندگان در جبهه ها کمک های مردمی در این رابطه در حال جمع آوری است.

وی افزود: مردم انقلابی بخش توکهور و هشتبندی از ابتدای تشکیل ستاد مردمی پشتیبانی جنگ کمک های قابل توجهی به ستاد برای پشتیبانی از رزمندگان در جبهه کرده اند که قابل تقدیر است.

فرمانده حوزه بسیج امام رضا (ع) هشتبندی، خاطرنشان کرد: دومین محموله کمک های ستاد پشتیبانی از رزمندگان از هشتبندی به جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: دومین محموله کمک های مردمی شامل انواع کنسروجات، آب معدنی، خرما، صیفی جات و... به ارزش چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که برای پشتیبانی از رزمندگان به جبهه‌ها ارسال شد.

خاکساری، تصریح کرد: بانوان و مادران انقلابی فعال در ستاد پشتیبانی از رزمندگان نقش بسزایی در تامین و آماده سازی اقلام مورد نیاز برای پشتیبانی از رزمندگان و ارسال به جبهه ها دارند که قابل تحسین است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی اظهار داشت: مردم انقلابی بخش توکهور و هشتبندی علاوه بر حضور بی نظیر در خیابان ها برای پشتیبانی از منویات مقام معظم رهبری و میدان با کمک های نقدی و غیرنقدی نقدی خود سهم بسزایی در پشتیبانی از رزمندگان دارند که قابل تقدیر است.