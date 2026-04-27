مردم توکهور و هشتبندی جزء نخستین نفرات برای همکاری با رزمندگان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد فاضل پور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هرمزگان در اجتماع مردم منطقه توکهور و هشتبندی در صحن مسجد جامع شهر هشتبندی بابیان اینکه خداوند متعال در ایه ۶۲سوره نور می فرماید مومنین کسانی هستند که به خدا و رسول خدا ایمان آورده اند و همیشه بر عهد و پیمان خود هستند اظهار کرد: شما مردم منطقه توکهور و هشتبندی نمونه بارز این آیه خداوند متعال هستید چرا که در همین جنگ رمضان جزء اولین کسانی بودید که جوانان این منطقه در دفاع از اسلام و کشور و ولایت فقیه در میدان حاضر شدند.

وی افزود : نمونه بارز آن در روز سوم جنگ بود که بانیاز یکی ازمناطق درگیر بیش از ۱۰ تن محصولات سبزی و صیفی برای رزمندگان اسلام ارسال کردید .

فاضل پور گفت: دشمن فکر نمی کرد اینگونه از رزمندگان ما در میدان ضربات کاری دریافت کند و به همین خاطر است که حالا که نمی تواند کاری انجام دهد و به فکر اختلاف افکنی بین مردم و مسولان افتاده است تا بتواند این جمع را از هم متفرق کند چرا که دشمن کارش ایجاد تفرقه است .

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هرمزگان بیان داشت : همه مردم چه در خیابان و چه رزمندگان درمیدان وچه مردان دیپلماسی تا آخرین قطره خون گوش به فرمان ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب هستیم تا با پیروزی کامل دشمن متجاوز را به ذلت و خواری بنشانیم.