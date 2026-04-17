۸ مصدوم در سانحه تصادف محور مرند-جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کاظمی روز جمعه گفت: این سانحه ساعاتی قبل در ۱۵ کیلومتری جلفا به سمت مرند رخ داد و به‌محض اعلام موضوع، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر و اورژانس به‌صورت هم‌زمان به محل حادثه اعزام شدند.

کاظمی با بیان اینکه شدت برخورد باعث توقف موقت تردد در این محور شد بود افزود: عملیات امدادرسانی با توجه به وضعیت جاده و موقعیت حادثه به طول انجامید.

وی افزود:خوشبختانه در این سانحه مورد فوتی نداشتیم و همه مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امداد و نجات، برای ادامه مداوا منتقل شدند.

وی با اشاره به روند امدادرسانی افزود: میزان خسارت خودرویی بالا بود و همین موضوع سرعت عملیات را تحت‌تأثیر قرار داد.

کاظمی با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز یکی از عوامل تکرارشونده حوادث جاده‌ای در محور مرند – جلفا است، از رانندگان درخواست کرد با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر در این مسیر تردد کنند.

وی گفت: این محور به دلیل حجم بالای مسافر و ویژگی‌های جغرافیایی، نیازمند رانندگی کاملاً ایمن و پرهیز از بی‌احتیاطی است و رعایت نکردن سرعت مطمئنه، حوادث را غیرقابل پیش‌بینی و بعضاً جبران‌ناپذیر می‌کند.

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر جلفا، عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی جاده بلافاصله بعد از اتمام امدادرسانی آغاز شده و محور در حال بازگشایی است.