به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی روز شنبه با حضور در پایگاه ۲۲۸ تبریز، ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات این مرکز، از عملکرد پرسنل اورژانس موتوری قدردانی کرد.

وی در این دیدار ضمن اشاره به حساسیت بالای فعالیت‌های موتورلانس، از تلاش‌های این نیروها در مسیر نجات جان انسان‌ها در محیط‌های پرتردد تجلیل نمود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این بازدید، بر اهمیت حمایت از کادر عملیاتی تأکید کرد و اعلام نمود که تلاش‌ها برای افزایش مزایای پرسنل بخش موتورلانس در دستور کار جدی قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد که ارتقای معیشت و حمایت از پرسنل، مستقیماً بر کیفیت خدمات‌رسانی تأثیرگذار خواهد بود.

مقابله با چالش ترافیک کلان‌شهر

با توجه به وضعیت ترافیکی شهر تبریز، قدیمی تصریح کرد: ناوگان موتوری به عنوان یک رکن حیاتی در سیستم امدادرسانی شناخته می‌شود.

وی افزود: با توجه به ترافیک سنگین در بسیاری از نقاط کلان‌شهر، نیاز به افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس موتوری در کوتاه‌مدت احساس می‌شود. برنامه‌ی ما بر این است که با افزایش تعداد این پایگاه‌ها، سرعت پاسخ‌دهی به مراجعی که در مناطق پرتردد گرفتار شده‌اند، به حداکثر برسد.

این اقدامات بخشی از استراتژی جدید اورژانس استان برای هوشمندسازی و تخصصی‌سازی خدمات امدادی در مواجهه با چالش‌های شهری است.

گفتنی است هم اکنون اورژانس موتوری با ۵پایگاه در تبریز و شبستر و اسکو و اهردرحال فعالیت است