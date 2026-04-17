به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در خطبه‌های نماز جمعه تربت‌حیدریه، با اشاره به تحولات اخیر لبنان اظهار کرد: حمایت ایران از حزب‌الله یک راهبرد همیشگی و پایدار است و هرگونه تحلیل مبنی بر کنار گذاشتن حزب‌الله، نه تنها نادرست، بلکه ظلم به جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

امام جمعه تربت حیدریه با تأکید بر حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، گفت: با وجود تفاوت‌های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و حتی مشکلات معیشتی، مردم ایران در تجمعات مختلف، فریاد اعتلای کشور سر می‌دهند و این سرمایه ارزشمند را باید پاسداشت.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان، وحدت ما را هدف گرفته‌اند و ما وظیفه داریم همبستگی ملی را چنان حفظ کنیم که کوچک‌ترین خللی در صفوف مردم ایجاد نشود.

معلمی با اشاره به جنگ اخیر لبنان تصریح کرد: حزب‌الله پس از شهادت سید حسن نصرالله نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه با انجام بیش از ۹۰ عملیات در یک روز، قدرت‌مندتر از گذشته ظاهر شد.