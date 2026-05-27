ایثار و فداکاری رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید قربان با تأکید بر اهمیت ایثار، از خودگذشتگی و کمک به یکدیگر در شرایط امروز جامعه، اظهار کرد: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، ایمان، اطاعت و فداکاری ملت ایران است، همان مسیری که حضرت ابراهیم علیهالسلام با ایثار و گذشت ترسیم کرد.
امام جمعه تربت حیدریه گفت: در این دوران که دشمنان جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران به راه انداختهاند، لازم است مردم بیش از گذشته به یکدیگر کمک کنند، صاحبان خانه در افزایش اجارهبها انصاف داشته باشند و کسبه نیز به سود کمتر قانع شوند تا این دوران با همدلی و ایثار سپری شود.
وی بر ضرورت روایت صحیح حوادث و دستاوردهای ملت ایران در جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد و گفت: اصحاب رسانه، نویسندگان، هنرمندان، فیلمسازان، عکاسان، مداحان و فعالان فضای مجازی باید حماسههای خلقشده توسط مردم را بهدرستی روایت کنند تا این ایثار و مقاومت در تاریخ ماندگار شود.
