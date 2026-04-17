پخش ویژه برنامه «ارتش فدای ملت» از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «ارتش فدای ملت» به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای بزرگداشت این مناسبت و یادآوری رخدادهای ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی از رادیو نمایش پخش می‌شود.

در این برنامه، امیران و دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و گفتگو می‌کنند. تهیه این اثر بر عهده علیرضا بهروش و اجرای آن بر عهده پوریا موسوی است.

هدف از تولید این برنامه، تجلیل از رشادت، مردانگی و آمادگی همیشگی نیروهای ارتش برای دفاع از میهن و ملت بدون هیچ چشم‌داشت و حاشیه‌ای است.

«ارتش فدای ملت» فردا ۲۹ فروردین ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می‌شود.