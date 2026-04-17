  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

پخش ویژه برنامه «ارتش فدای ملت» از رادیو نمایش

به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، برنامه ویژه‌ای با عنوان «ارتش فدای ملت» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «ارتش فدای ملت» به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای بزرگداشت این مناسبت و یادآوری رخدادهای ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی از رادیو نمایش پخش می‌شود.

در این برنامه، امیران و دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و گفتگو می‌کنند. تهیه این اثر بر عهده علیرضا بهروش و اجرای آن بر عهده پوریا موسوی است.

هدف از تولید این برنامه، تجلیل از رشادت، مردانگی و آمادگی همیشگی نیروهای ارتش برای دفاع از میهن و ملت بدون هیچ چشم‌داشت و حاشیه‌ای است.

«ارتش فدای ملت» فردا ۲۹ فروردین ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 6803253
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها