۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

ارتش و سپاه در اوج اقتدار جهانی هستند؛اعتماد به مسئولان، راهکار مقابله

ارتش و سپاه در اوج اقتدار جهانی هستند؛اعتماد به مسئولان، راهکار مقابله

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: اکنون ارتش و سپاه در اوج اقتدار جهانی هستند و بر همین اساس، نیازهای مردم نیز تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌السلام سید مهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه ارومیه، با اشاره به دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران، گفت: رفته‌رفته عظمت اندیشه امام خمینی (ره) بیشتر نمایان می‌شود. اگر تدبیر حکیمانه ایشان برای تأسیس سپاه نبود، امروز با چه وضعیتی مواجه بودیم؟ اکنون ارتش و سپاه در اوج اقتدار جهانی هستند و بر همین اساس، نیازهای مردم نیز تأمین شده است. البته لازم است قیمت کالاهای اساسی تثبیت و صرفه‌جویی در همه زمینه‌ها ادامه یابد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران، تدبیر امام خمینی (ره) را عامل اقتدار جهانی سپاه و ارتش دانست و گفت: امروز در جنگ هستیم و نباید با فشار بر مسئولان، اسرار نظامی را فاش کرد.

وی با اشاره به معجزه‌های آشکار در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: در حالی‌که بیش از ۵۰ روز از فقدان رهبری می‌گذرد، میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها حضور یافته و بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش «جانفدا» آماده‌اند جان خود را فدای میهن کنند این خود یک معجزه است.

امام جمعه ارومیه افزود: معجزه طبس، رخداد اصفهان و وجود با برکت امام رضا و حضرت معصومه (ع) همگی نشانه‌های حقانیت این نظام است؛ نظامی که شهدای آن از مسئولان و مردم، سند افتخار و راستی آن به شمار می‌روند.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه علمی و دینی ایران در جهان اسلام تصریح کرد: اساس دین، علم حدیث است و بیشتر اساتید و علمای برجسته این حوزه، اهل ایران هستند. همین موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق ایرانیان با اهل بیت (ع) و معارف ناب اسلامی است.

امام جمعه ارومیه با تجلیل از شهدای اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور گفت: ایام چهلم شهدای والامقام وزارت اطلاعات و معاونان و خانواده‌های آنان را گرامی می‌داریم.

وی اضافه کرد: سرداران تکرارنشدنی این نظام، سند زنده حقانیت جمهوری اسلامی ایران هستند؛ چراکه هم مسئولان و هم مردم، خود و خانواده‌شان را فدای میهن اسلامی کرده‌اند.

وی افزود: نعمات بزرگی را از دست دادیم، اما خوشا به سعادت شهدا که به این درجه نائل آمدند. امروز ما در معجزه‌ای الهی غرقیم و باید قدر این نعمت را بدانیم.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ اسرار کشور خاطرنشان کرد: مردم نباید بر مسئولان فشار بیاورند تا تمام مسائل را افشا کنند. برخی اطلاعات، به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی، محرمانه است و اعتماد به مسئولان، راهکار مقابله با دشمن است.

