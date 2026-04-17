حجت الاسلام عزیزی: آمریکا در باتلاق خودساخته گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبههای این هفته نمازجمعه بیله سوار با توصیه به تقوای الهی، به بررسی تحولات اخیر منطقه و شکستهای پیدرپی آمریکا پرداخت و اظهار کرد: در تاریخ سلطهگری آمریکا، این کشور هیچگاه به اندازه امروز متحمل چنین شکستهای متوالی و مفتضحانه، بهویژه در جبهه مقاومت، نشده است.
وی با اشاره به جنگ اخیر و تحولات منطقه افزود: شکست در محاصره دریایی از مهمترین ناکامیهای آمریکا به شمار میرود که هیمنه تاریخی این کشور را بهطور جدی زیر سؤال برد. همچنین پذیرش آتشبس در لبنان همزمان با قدرتنمایی ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی، این ناکامی را به یک شکست تاریخی تبدیل کرده است.
امام جمعه بیلهسوار با اشاره به شکستهای بیسابقه آمریکا در منطقه گفت این کشور در باتلاق خودساخته گرفتار شده و محتملترین سناریو، خروج خاموش از جنگ است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و نقش این نهاد را در صیانت از کشور، بهویژه در دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر، بیبدیل توصیف کرد و از تلاشهای نیروهای مسلح قدردانی نمود.
حجت الاسلام عزیزی همچنین با تبریک ۳۰ فروردین، سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، بر لزوم تکریم این مناسبت و توجه ویژه به هفته کرامت تأکید کرد.
امام جمعه بیلهسوار در ادامه با اشاره به دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد را از برکات بزرگ امام راحل دانست و اظهار داشت: امروز آثار و برکات سپاه در عرصههای مختلف بویژه در جنگ تحمیلی اخیر و در میدانهای دفاعی و امنیتی،فرهنگی و سایر عرصه ها بهخوبی قابل مشاهده است و کلام تاریخی امام راحل که ؛ اگر سپاه نبود کشور نبود را ثابت می کند
حجت الاسلام عزیزی با اشاره به انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: سرنوشت عمران و آبادانی شهرها و روستاها در گرو انتخاب مردم است و بیتوجهی در این زمینه، پیامدهای آن در آینده متوجه خود مردم خواهد بود.
وی در پایان از حضور حماسی و پرشور و دشمن شکن چهل و چند شب تقدیر و تشکر نمودند و ادامه این حضور را تداوم بخش پیروزی های ادامه دار ایران دانستند.
