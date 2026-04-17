به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به جایگاه والای ولایت و ضرورت تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم پیرو تصمیم‌های رهبری باشیم و مردم و برخی مسئولان باید مراقبت کنند که جنگ بر کشور تحمیل نشود.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر حق اظهارنظر مردم، خاطرنشان کرد: مردم قطعاً حق دارند دیدگاه‌های خود را بیان کنند، اما این حق نباید به اختلاف‌افکنی و تفرقه در جامعه بینجامد.

وی با اشاره به مذاکرات دیپلماتیک کشور افزود: مردم باور داشته باشند که با پیروی از رهبر معظم انقلاب، دیپلمات‌های ما در مذاکرات بر اساس منافع ملی و با رویکردی عزتمندانه تصمیم خواهند گرفت تا دستاوردهای مردم در عرصه حضور اجتماعی و همچنین دستاوردهای رزمندگان در میدان نبرد، حفظ و حراست شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت همکاری همگانی برای مدیریت فشارهای ناشی از جنگ تأکید کرد و گفت: مردم باید از گوش و چشم خود در برابر دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های دشمن مراقبت کنند و اجازه ندهند فضای روانی دشمن بر جامعه غلبه کند.

وی ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت و تصریح کرد: ارتش ما، نیرویی برخاسته از ایمان و عمل صالح است و در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو بازوی توانمند دفاعی کشور محسوب می‌شوند که در جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم تحمیلی، ترس و هراس را در دل دشمنان افکنده‌اند.

خطیب جمعه بندرعباس در ادامه به نقش محرومیت‌زدایی سپاه اشاره کرد و گفت: بسیج، این شجره طیبه، از دامان سپاه رشد کرد و برکت‌های بیشماری برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به خدمات بسیج و جانفشانی‌های آنان در دوران جنگ سوم تحمیلی، مسئولان وظیفه دارند بیش از پیش به این نیروی مردمی و انقلابی توجه کنند.