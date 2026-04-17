به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، نهاد وابسته به نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که روز سه شنبه گذشته در ناو هواپیمابر هسته‌ای این کشور یک آتش سوزی رخ داد که منجر به مصدومیت سه ملوان شد.

در این گزارش آمده است، واقعه مذکور حین دوره تعمیرو نگه‌داری این ناو صورت گرفت.

سخنگوی نیروی دریایی آمریکا نیز اعلام کرد: ناو هواپیمابر USS Dwight D. Eisenhower این هفته حین تعمیر و نگهداری معمول در منطقه کشتی‌سازی نیروی دریایی در پورتسموث ویرجینیا دچار آتش‌سوزی شد.

وی مدعی شد، به ملوانان مجروح کمک‌های پزشکی ارائه شد و آنها پس از این واقعه سر کار خود بازگشتند. پیشتر نیز در بحبوحه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس دچار آتش سوزی شده بود.