  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

انفجار تأسیسات نفتی تگزاس؛ ساکنان منطقه تخلیه شدند

انفجار تاسیسات نفتی تگزاس و آتش سوزی یک سکوی بزرگ نفتی در منطقه موجب تخلیه ساکنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتاج، مقامات ایالت تگزاس در پی انفجار سهمگین و آتش‌سوزی کنترل‌ناپذیر در یک دکل نفتی در منطقهٔ ایتویل، عملیات گسترده‌ای را برای مهار شعله‌ها و تخلیه اضطراری ساکنان محلی آغاز کردند.

براساس این گزارش، یک انفجار در یک سکوی بزرگ نفتی در منطقه ایتویل در ایالت تگزاس باعث زبانه‌کشیدن شعله‌های بزرگ آتش در آسمان شرق تگزاس شد.

تیم‌های امداد و واکنش اضطراری به محل حادثه اعزام شده‌اند و آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد. هنوز ابعاد کامل خسارات و همچنین احتمال وجود تلفات یا مجروحان به‌طور رسمی تأیید نشده است.

مقامات در حال حاضر در تلاش هستند تا آتش را مهار کرده و وضعیت را ارزیابی کنند. این حادثه همچنان در جریان است و مسئولان در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هستند.

کد مطلب 6806976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها