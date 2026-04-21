انفجار تأسیسات نفتی تگزاس؛ ساکنان منطقه تخلیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتاج، مقامات ایالت تگزاس در پی انفجار سهمگین و آتش‌سوزی کنترل‌ناپذیر در یک دکل نفتی در منطقهٔ ایتویل، عملیات گسترده‌ای را برای مهار شعله‌ها و تخلیه اضطراری ساکنان محلی آغاز کردند.

براساس این گزارش، یک انفجار در یک سکوی بزرگ نفتی در منطقه ایتویل در ایالت تگزاس باعث زبانه‌کشیدن شعله‌های بزرگ آتش در آسمان شرق تگزاس شد.

تیم‌های امداد و واکنش اضطراری به محل حادثه اعزام شده‌اند و آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد. هنوز ابعاد کامل خسارات و همچنین احتمال وجود تلفات یا مجروحان به‌طور رسمی تأیید نشده است.

مقامات در حال حاضر در تلاش هستند تا آتش را مهار کرده و وضعیت را ارزیابی کنند. این حادثه همچنان در جریان است و مسئولان در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هستند.