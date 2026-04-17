امام جمعه گلستان: جنگ رمضان معادلات جهانی را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سجاد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلستان، پس از سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از محرمات، اظهار داشت: قرآن کریم خیرات دنیا و آخرت را دستاورد صبر میداند و صبر را کلید رستگاری معرفی میکند. بر اساس منطق قرآن، همراه هر قحطی و سختی، آسانی و گشایشی وجود دارد که گاهی پنهان است. در جنگ رمضان، شاهد این گشایشها در عرصههایی همچون انسجام امت اسلام، نصرت الهی، رعب در دل دشمن و نزدیکی قلوب مؤمنان بودیم.
وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: جنگ رمضان معادلات را در سطح جهانی تغییر داد. بنا به اظهارنظر بسیاری از کارشناسان سیاسی جهان، ایران پیروز این جنگ است؛ این نبرد موقعیت آمریکا را در جهان افول داد و جایگاه ایران را ارتقا بخشید.
امام جمعه گلستان در ادامه با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تصریح کرد: آتشبس به معنی پذیرش صلح نیست. وضعیت فعلی، وضعیت آمادگی کامل است و با توجه به بدعهدیهای آمریکا، احتمال هرگونه اقدامی وجود دارد. جمهوری اسلامی برای هر شرایطی آماده است و پاسخ ایران قاطعتر از قبل خواهد بود.
موسوی همچنین با اشاره به حمایتهای ایران از جبهه مقاومت گفت: ایران همیشه حامی جبهه مقاومت و حزبالله بوده و هرگز حزبالله را تنها نخواهد گذاشت. امنیت ما به امنیت حزبالله گره خورده است.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار داشت: برای رسیدن به هدف نامقدس، استفاده از هر وسیلهای حتی مقدس جایز نیست؛ و برای رسیدن به هدف مقدس خدمت به مردم نیز استفاده از وسیله نامقدس جایز نیست. از کاندیداهای محترمی که هدف مقدس خدمت به مردم را دارند میخواهیم از روشهای نامقدس کسب رأی مانند دروغ، شایعه و ... پرهیز کنند.
امام جمعه گلستان در پایان از مردم ولایی بهخاطر حضور حماسی در تشییع پیکر مطهر شهدا و حضور پرشور در خیابانها تقدیر و تشکر کرد.
