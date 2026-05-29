به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سجاد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلستان افزود: علی(ع) و ائمه معصومین حبلالله هستند و در دوران غیبت، ولی فقیه امتداد ولایت اهل بیت(ع) است.
وی با بیان اینکه دشمنی با آمریکا راهبردی است، تصریح کرد: آمریکا خوی استکباری دارد؛ ترامپ را قاتل امام شهید، سرداران و مردم ایران میدانیم و نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
امام جمعه گلستان با اشاره به پیام رهبری به مناسبت روز مجلس گفت: نمایندگان در تراز ملت بصیر عمل کنند، از مباحث جناحی پرهیز کرده و در برابر دشمن مواضع شفاف داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: جشنهای غدیر با شکوه برگزار شود اما حرمت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) حفظ گردد.
