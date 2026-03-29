به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اقدامات این مجموعه در پاسخگویی به حوادث ناشی از بارندگیهای اخیر و سیلابهای جاری در برخی مناطق استان خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با تشریح ابعاد عملیات امداد و نجات، اظهار کرد: در پی بارندگیهای اخیر و افزایش سطح آب رودخانهها، ۳۶ منطقه و روستا استان بوشهر درگیر سیلاب شدند که خوشبختانه بدون تلفات جانی به لطف خداوند و تلاشهای شبانهروزی تیمهای عملیاتی هلالاحمر، وضعیت مدیریت شد.
وی در ادامه، آمار عملیاتهای انجامشده توسط تیم های عملیاتی جمعیت هلالاحمر را تشریح کرد و افزود: تاکنون ۴۶ مورد تخلیه آب از مناطق مسکونی، ۲۰ مورد نجات خودرو از محدودههای سیلابی و ۱۰ عملیات نجات افراد گرفتار در مناطق آبگرفته با موفقیت انجام شده است.
توزیع ۲۳۷۸ بسته امدادی در سطح استان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با اشاره به توزیع اقلام کمکرسانی، یادآور شد: ۲ هزار و ۳۷۸ بسته امدادی شامل مواد غذایی، پتو، چادر و سایر اقلام ضروری بین ۲۰۹ خانوار آسیبدیده در استان توزیع شده است.
وی همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد اضطراری، با شماره ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند تا سریعاً تیمهای عملیاتی در محل حاضر شوند.
