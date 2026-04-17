به گزارش خبرگزاری مهر، محیط‌بانان مستقر در چوپانان در پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد، لاشه یک پلنگ را که بر اثر کهولت سن تلف شده بود، کشف کردند.

در همین ارتباط حسین اکبری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان در این خصوص، اظهار کرد: لاشه این پلنگ در عمق زیستگاه طبیعی و منطقه امن و کاملا دور دست نسبت به جاده یا سکونتگاه کشف شده و به علت هوای گرم منطقه و گذشت چند روز از آن، کاملا فاسد شده است‌.

وی افزود: با این حال تلاش شد، بقایای موجود شامل بخش هایی از پوست و اسکلت، توسط محیط بانان جهت بررسی های تکمیلی جمع آوری شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه و تحلیل و انطباق خال‌های موجود بر پوست نشان می دهد این لاشه مربوط به پلنگ نر و مسنی بوده که سال های گذشته توسط دوربین های تله ای تصویر برداری شده بود.

اکبری افزود: در ادامه پایش مدوام و گشت و کنترل مستمر زیستگاه‌های حیات وحش، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست مستقر در سر محیط‌بانی چوپانان، لاشه این پلنگ را در پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد شناسایی کردند.

همچنین علیرضا رضایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین نیز در این رابطه اظهار کرد: وجود لاشه یک پلنگ سالخورده در این منطقه، در حالی که پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد زیستگاه جمعیت قابل توجهی از پلنگ و سایر گربه‌سانان است، امری کاملاً طبیعی تلقی می‌شود. این یافته، خود گواه حضور دیرینه و پایدار این گونه ارزشمند در منطقه‌ عباس‌آباد است.